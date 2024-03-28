Жителей Подмосковья призвали подкармливать белок

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Ранняя весна является самым голодным временем для белок, потому что их зимние запасы семян начинают прорастать и не годятся в пищу, а новых ещё нет. Подкормиться животные могут из птичьих кормушек, поэтому не стоит торопиться их убирать, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Рекомендуем нашим жителям не убирать кормушки с деревьев до полного схода снежного покрова и класть в них угощения для животных», — сказал глава министерства Тихон Фирсов.В министерстве отметили, что белки являются всеядными, в разные сезоны в их рацион могут входить насекомые, земноводные, яйца и даже небольшие птицы и мелкие грызуны.
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