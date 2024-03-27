Суд признал незаконность захвата земли в водоохранной зоне Москвы-реки

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Одинцовский городской суд признал незаконным захват части земли рядом с Москвой-рекой в деревне Никифоровское Одинцовского городского округа и возведение там капитальных построек, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Владелица земельного участка в селе Никифоровское незаконно «прирезала» к своей территории часть водоохранной зоны, установила там ограждение и начала капитальное строительство, что запрещено из-за рисков загрязнения водного объекта», — отмечается в сообщении.Суд постановил изъять самовольно захваченные земли из незаконной собственности. Кроме того, хозяйка земли должна за свой счёт демонтировать постройки, которые расположены как на захваченной, так и на законно принадлежащей ей земле, попадающей в водоохранную зону.
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