Мобильные эколаборатории проверили воздух в десяти округах Подмосковья

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Двенадцать выездов в десять городских округов Московской области совершили мобильные экологические лаборатории в период с 4 по 11 апреля для проверки качества атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
Пробы воздуха, взятые в ходе выездов, были проверены по 31 загрязняющему веществу. Предельно допустимая концентрация ни одного из них не была превышена.«Промышленные предприятия и пожары могут загрязнить атмосферу различными веществами. Для этого на службе у ГКУ «Мособлэкомониторинг» есть четыре мобильные эколаборатории, которые способны выявлять превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе», — отметил глава областного Минэкологии Тихон Фирсов.
Выездные проверки проводились в городских округах Фрязино и Щёлково, в Одинцовском округе, Балашихе, Коломне, Егорьевске, Дмитровском округе, Истре, Наро-Фоминском округе и в Люберцах.
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