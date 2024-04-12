Власти Подмосковья требуют от москвички ₽10 млн за ущерб землям из-за гигантской свалки

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Исковое заявление о взыскании более 10 млн рублей подало министерство экологии и природопользования Московской области против москвички, на земельных участках которой в Дмитровском округе была обнаружена масштабная свалка, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.
«Женщина не обеспечила контроль за своими землями, в результате там образовалась свалка: на площади свыше 20 тысяч квадратных метров было размещено более 16 тысяч кубометров мусора, преимущественно — строительных отходов», — пояснил глава министерства Тихон Фирсов.Ущерб, нанесённый землям нелегальной свалкой, по подсчётам экспертов составил 10,4 млн рублей. Однако хозяйка участков отказалась возмещать эту сумму. Теперь Минэкологии добивается возмещение ущерба в судебном порядке. Дело будет рассматриваться Гагаринским районным судом Москвы.
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