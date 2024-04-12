В Луховицах защитили лес от пожара из-за пала травы

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
Работники лесной охраны около двух часов тушили горящую сухую траву около деревни Фёдоровское городского округа Луховицы, чтобы огонь не перекинулся на земли лесного фонда, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар был ликвидирован силами сотрудников лесопожарной станции «Луховицы» областного Центрлесхоза. На ликвидацию угрозы перехода огня на лесной фонд огнеборцам потребовалось немногим меньше двух часов», — говорится в сообщении.Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство региона, призвал жителей и гостей Подмосковья соблюдать правила пожарной безопасности и напомнил, что за поджог травы виновным может грозить административная, а в некоторых случаях — и уголовная ответственность.
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