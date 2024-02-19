Мобильные комплексы в Подмосковье зафиксировали более 4,6 тыс. нарушений правил парковки

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«За январь и несколько недель февраля было выявлено более 4,6 тысяч нарушений правил парковки и вынесено чуть больше 2 тысяч постановлений», — уточняется в сообщении.Наибольшее число нарушений парконы зафиксировали на территории жилого комплекса «Сколковский» в Одинцовском городском округе, ЖК «На Московской» в Дмитровском городском округе и в жилом комплексе «Первый Зеленоградский» в Солнечногорске.
В настоящее время парконы продолжают работать более чем в 20 областных ЖК, а также на близлежащих автобусных остановках.
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