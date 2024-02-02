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Штрафы за нелегальную перевозку мусора в Подмосковье за месяц превысили 24 млн рублей

02 февраля 2024, 16:55
Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 24,5 млн рублей составили штрафы, наложенные в январе на нелегальных перевозчиков строительного мусора, которые попали объектив камер фотовидеофиксации на дорогах Московской области, сообщает пресс-служба главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области.

«В январе камеры зафиксировали 365 перевозчиков без специального талона на транспортировку строительного мусора. Сумма штрафов составила 24 миллиона 557 тысяч рублей», — цитируются в сообщении слова главы ГУСТ Подмосковья Светланы Аиповой.
Больше всего нелегальных перевозчиков мусора за минувший месяц было выявлено в городском округе Серпухов: там попались 14 водителей, их оштрафовали на 1,1 млн рублей. На второе место антирейтинга попал Воскресенск, где общая сумма штрафов составила 804 тысячи рублей. Замыкает топ-3 нарушителей Фрязино с 750 тыс. рублей штрафов.

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#густ мо
#мусор
#штрафы
#московская область
#подмосковье
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Режиссёр Дьяченко назвал невероятно талантливым скончавшегося оператора Капиноса
02 февраля 2024, 17:58

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Режиссёр Дмитрий Дьяченко заявил, что скончавшийся накануне оператор Павел Капинос, был невероятно талантливым и чутким человеком и профессионалом.
«Паша был невероятно талантливым, очень чутким, деликатным оператором. Он чувствовал нюансы кадра больше других, любил артистов и старался сделать их красивыми в кадре. Никогда не был грубым, не вмешивался резко в процесс. И это его деликатность всегда хорошим образом отображалась в мягкой картинке. Он любил жизнь, был позитивным. Много у него было трудностей в жизни, но он в основном радовал и подбадривал остальных», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Дьяченко.

Он отметил, что его смерть стала грустной утратой для всех.

Ранее режиссер Анна Меликян сообщала, что российский оператор Павел Копинос умер в возрасте 48 лет.

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#смерть
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#оператор
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Депутат Картаполов: Надо проработать идею поднять призывной для новых россиян
02 февраля 2024, 17:47

Фото: istockphoto.com/scaliger

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о необходимости детально проработать инициативу о поднятии призывного возраста до 50 лет для новых россиян.
Он подчеркнул, что сам проект на эту тему пока не видел.

«Надо его очень детально прорабатывать с различными федеральными органами исполнительной власти, начиная с Министерства обороны, заканчивая другими заинтересованными структурами. Поэтому это не быстро и требует детального изучения, серьезного подхода. Но в любом случае он требует внимательного подхода и серьёзной проработки», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Картаполов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что авторам законопроекта о повышении возраста призыва до 50 лет для мужчин с приобретенным российским гражданством необходимо отозвать инициативу.

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#проект
#минтруд
#призыв
#россия
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В Волоколамске нашли останки убитого браконьерами лося
02 февраля 2024, 17:36

Фото: Фотобанк МО/Татьяна Коробейник

Останки лося, застреленного браконьерами, обнаружили инспекторы охотнадзора у деревни Большое Стромилово Волоколамского городского округа, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Добросовестные охотники тоже могут оставлять на месте охоты части туш отстрелянных ими животных. Но сезон охоты на лосей давно закончился, что говорит о явном нарушении с несоблюдением установленных нашим ведомством сроков», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Собранные инспекторами охотнадзора материалы о браконьерстве передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что сезон охоты на лося в Московской области завершился 10 января. После этого было выявлено несколько случаев браконьерства.

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#браконьеры
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#природа
#экология
#минэкологии мо
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Россиянам назвали экологичные методы получения радости
Психолог Маслакова рекомендовала праздновать любые свои достижения
02 февраля 2024, 17:31

Фото: istockphoto.com/fizkes

Психолог Анна Маслакова заявила, что для испытания радости и удовольствия, которые обеспечиваются гормонами в организме, люди используют различные способы, включая вредные, такие, как сладости, алкоголь, просмотр сериалов и т. д.
Однако, по её словам, есть и более экологичные методы искренне радоваться. К ним специалист отнесла умение отмечать любые свои победы и достижения.

«Научитесь праздновать любые свои победы. Почаще говорите себе: «Да, я это сделал!». Даже самые маленькие достижения ежедневно заслуживают внимания. Начинайте двигаться к своей большой цели маленькими шагами. Тогда вместо уныния и прокрастинации вы начнёте испытывать маленькую радость продвижения на каждом шаге. То же самое сделайте с неприятными задачами», — пояснила в беседе с Газета.ру Маслакова.

Также помочь может реальная активность, физические развлечения.

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#психолог
#жизнь
#развлечения
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На выставке-форуме «Россия» можно найти продукцию Подмосковья
02 февраля 2024, 16:55

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Продукция подмосковных фермеров представлена на выставке-форуме «Россия»

Подмосковную продукцию можно найти в павильоне №48 на ВДНХ. В рамках ярмарки каждый день проходят дегустации сыров, пастилы и меда.


«Желание реализовать свой продукт на ярмарке в рамках выставки «Россия» проявил не один десяток наших фермеров. Так, в 48 павильоне ВДНХ можно попробовать продукцию из разных уголков Московской области. В феврале производители нашего региона представят мясные деликатесы, авторские сыры и сладости», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

На выставке в феврале представлена продукция восьми фермерских хозяйств Подмосковья.


Стоит отметить, что все желающие смогут попробовать и приобрести сладости, мясные деликатесы, домашние йогурты, творог, сыры и даже сметану.


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#владислав мурашов
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#ярмарки
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В Подмосковье проверили около 18 тысяч крыш на наличие сосулек
02 февраля 2024, 16:33

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Осмотр кровель на наличие наледи, сосулек и снежных навесов проводят в Московской области сотрудники управляющих компаний по поручению надзорных организаций, в настоящее время проведено уже 17,8 тыс. проверок, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«Специалисты проверяют скатные крыши многоквартирных домов и все выступающие элементы. Отработано уже 17 818 заданий или 83%. Полностью с объемом задач справились 18 городских округов», — цитируются в сообщении слова главы ГУСТ Подмосковья Светланы Аиповой.
Лидерами среди округов, полностью справившихся с осмотром крыш, стали Щёлково и Можайский, где в работе было более 500 объектов. Второе место заняли Мытищи, где осмотрели 463 крыши, а замыкает топ-3 Волоколамский округ с 432 проверенными домами.

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#густ мо
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#московская область
#подмосковье
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Сотрудники ГУСТ МО отработали свыше 5000 заявок жителей региона
02 февраля 2024, 16:20

Фото: ГУСТ МО

Работники ГУСТ МО предоставили более 5000 ответов на обращения граждан за январь. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
С начала года жители обратились в ведомство 3909 раз письменно и свыше 1200 раз позвонили на горячую линию.

«Большая часть вопросов касалась уборки снега и наледи во дворах и общественных местах. Сотрудники отдела контроля за рассмотрением обращений оперативно предоставляли информацию жителям, а если не получалось ответить сразу, изучали подробности вопроса и возвращались к заявителю с ответом», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что горячая линия работает с понедельника по четверг с 9 до 18, а в пятницу с 9 до 16:45. кроме этого, ознакомиться со всеми контактными данными можно на сайте ведомства.

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#горячая линия
#жители
#сотрудники
#густ мо
#обращения
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В Московской области к борьбе с гололёдом привлекли почти 15 тысяч коммунальщиков
02 февраля 2024, 16:16

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 14 тысяч дворников и свыше 850 единиц техники ведут борьбу с гололёдом в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В регионе из-за частых переходов температуры от отрицательных к положительным значениям образуется наледь. Коммунальщики обеспечивают безопасность на улицах.
«Специалисты обрабатывают твёрдые покрытия противогололёдными материалами во дворах и общественных пространствах. На борьбу с непогодой вышли 14 745 дворников и 857 единиц техники. Коммунальщики обрабатывают в первую очередь пространство у входных групп, рядом с контейнерными площадками, а также пешеходные дорожки и проезды», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что в ближайшее время в регионе, по прогнозам синоптиков, ожидаются так называемые «температурные качели». Жителей просят быть внимательными и осторожными на улицах.

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#густ мо
#гололёд
#погода
#подмосковье
#московская область
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В жилых домах Подмосковья с начала года починили 65 систем пожаротушения
02 февраля 2024, 16:06

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

65 систем пожаротушения отремонтировали в многоквартирных домах Московской области по запросам жителей с начала года, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.

«За январь в Единую диспетчерскую службу области поступило 65 заявок от жителей региона на ремонт общедомовой системы пожаротушения. По сравнению с январём 2023 года количество жалоб по этой тематике снизилось на 40%», — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что заявки на починку общедомовых систем пожаротушения поступали от жителей Люберец, Королёва, Лобни, Красногорска, Воскресенка, Балашихи и других округов.

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#густ мо
#ремонт
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#московская область
#подмосковье
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