Штрафы за нелегальную перевозку мусора в Подмосковье за месяц превысили 24 млн рублей

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
«В январе камеры зафиксировали 365 перевозчиков без специального талона на транспортировку строительного мусора. Сумма штрафов составила 24 миллиона 557 тысяч рублей», — цитируются в сообщении слова главы ГУСТ Подмосковья Светланы Аиповой.Больше всего нелегальных перевозчиков мусора за минувший месяц было выявлено в городском округе Серпухов: там попались 14 водителей, их оштрафовали на 1,1 млн рублей. На второе место антирейтинга попал Воскресенск, где общая сумма штрафов составила 804 тысячи рублей. Замыкает топ-3 нарушителей Фрязино с 750 тыс. рублей штрафов.
Читайте также:
В Подмосковье проверили около 18 тысяч крыш на наличие сосулек
Сотрудники ГУСТ МО отработали свыше 5000 заявок жителей региона
В Московской области к борьбе с гололёдом привлекли почти 15 тысяч коммунальщиков