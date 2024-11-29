Мобильные лаборатории провели в Подмосковье 24 выезда для проверки воздуха

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
24 выезда для проверки качества воздуха совершили с начала этой недели мобильные лаборатории Мособлэкомониторинг, образцы были взяты на территории 16 городских округов Московской области, ни в одном их них не было выявлено нарушения нормативов, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«Отбор проб атмосферного воздуха провели в 54 точках, в том числе рядом с объектами негативного воздействия: коммунальными и промышленными предприятиями, а также площадками обращения с отходами. Во всех округах, где проводились измерения, концентрации вредных веществ не превысили допустимые значения», — говорится в сообщении.Качество воздуха проверили в округах: Мытищи, Ступино, Чехов, Красногорск, Химки, Богородский, Лобня, Щёлково, Балашиха, Долгопрудный, Егорьевск, Дмитровский, Серпухов Наро-Фоминский, Одинцовский и Солнечногорск.
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