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В Подмосковье поставили на кадастр заповедник-болото

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

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Охранную зону памятника природы областного значения «Ключевое болото Кольчиха» поставили на кадастровый учёт, заповедник расположен на территории сельского поселения Ильинское городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.


«Общая площадь охранной зоны составляет 15 гектаров, там находятся болота, смешанные леса и луговые комплексы. Теперь информацию о границах охранной зоны с разрешёнными видами деятельности можно узнать по публичной кадастровой карте», — говорится в сообщении.
На территории заповедника «Ключевое болото Кольчиха» обитают такие редкие виды флоры и фауны, как пустельга, лютик длиннолистный, пальчатокоренник Фукса, колокольчик широколистный, волчеягодник обыкновенный, синюха голубая и земляника мускусная.

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#природа
#экология
Загруженность подмосковных дорог утром 28 ноября составила пять баллов
28 ноября 2024, 10:17

На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 28 ноября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехал миллион автомобилей, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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В Сергиевом Посаде снесли 107-летний аварийный дом
28 ноября 2024, 09:45

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный многоквартирный аварийный жилой дом, построенный в 1917 году, снесли на улице Фаворского в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом находился в районе жилой застройки, вблизи центра города. Общая площадь здания составляла 107 квадратных метров. В 2013 году дом был признан аварийным, спустя десять лет — в 2023 году — жильцов из расположенных там двух квартир расселили. Опустевшее строение начало активно разрушаться и его включили в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
В октябре текущего года дом снесли. В настоящее время участок очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация Сергиево-Посадского округа ещё не приняла.

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#мособлархитектура
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На госуслугах Подмосковья упростили оформление согласий владельцем автомобильных дорог
28 ноября 2024, 09:31

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

На региональном портале обновлена услуга оформления разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог, ремонт пересечений и примыканий к региональным дорогам, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Помимо перевода в электронный вид, мы регулярно обновляем услуги и дополняем их умными сервисами и функциями. Это позволяет сделать процесс получения услуг комфортнее и быстрее, снизить количество отказов, ускорить рассмотрение заявлений», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Услуга «Выдача согласия владельцем автомобильных дорог регионального значения Мосавтодор» доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В рамках оптимизации процесса внедрили автоматическое формирование договоров с АО «Мособлгаз» и автозаполнение данных подписанта со стороны АО «Мособлгаз» при выборе филиала на региональном портале.

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#подмосковье
#сервис
#услуги
#госуслуги
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В Щёлкове пройдёт фестиваль физической и духовной культуры для учеников воскресных школ
28 ноября 2024, 09:21

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

30 ноября в городском округе Щёлково состоится ежегодный фестиваль физической и духовной культуры для учеников воскресных школ Московской области, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В мероприятии примут участие мальчики и девочки из воскресных школ Московской епархии 2011–2015 годов рождения, представляющие благочиния и крупные приходы Московской епархии.

Программа фестиваля включает восемь дисциплин: весёлые старты, мини-футбол, городошный спорт, комбинированную легкоатлетическую эстафету, перетягивание каната, корнхолл, вис на перекладине и дартс.

Фестиваль пройдёт 30 ноября 2024 года в спортивном комплексе «Подмосковье» по адресу: Московская область, Щёлково, улица Краснознамёнская, дом 24.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Церемония открытия состоится в 11:00, соревнования будут проводиться с 11:20 до 14:20, а награждение победителей запланировано на 14:30–15:00.

Традиционный 23-й фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Московской области организован Министерством физической культуры и спорта Московской области, Межъепархиальным отделом по координации миссионерской и молодёжной деятельности Московской митрополии Русской православной церкви и администрацией городского округа Щёлково.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ограничение по возрасту — 0 .


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#религия
#рпц
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На восьми дорогах Московской области отремонтировали дорожные ограждения
28 ноября 2024, 09:04

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора восстановили повреждённые тросовые, перильные и металлические барьеры на восьми региональных дорогах в семи городских округах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.
Ремонт ограждений был проведён в городской черте:

  • на улице Рябиновая в микрорайоне Востряково и на 57 километре Каширского шоссе в Домодедово;
  • на улице Московская в Долгопрудном;
  • на Олимпийском проспекте в Мытищах;
  • на улице Гагарина в Жуковском;
  • на Носовихинском шоссе в Реутове;
  • на 51 километре старого Симферопольского шоссе в Подольске;
  • на улице Ганны Шостак в дачном посёлке Черкизово Пушкинского района.

В Министерстве транспорта Московской области отметили, что проверка состояния региональных дорог проводится еженедельно, особое внимание уделяется качеству покрытия и элементам, которые влияют на безопасность дорожного движения.

Ранее в ведомстве сообщали о модернизации и ремонте около 70 светофорных объектов на региональных дорогах Московской области.

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#ремонт дорог
#подмосковье
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В коллекции музея «Культурный слой» появились новые нумизматические находки
28 ноября 2024, 08:52

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В ноябре на КПО Московской области специалисты обнаружили российские монеты, вышедшие из обращения. Среди находок были серебряный и екатерининский рубли, а также банкнота 1917 года, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Экспозиция музея при КПО в Егорьевске пополнилась примерно 3 000 российских монет достоинством 1, 5 и 10 копеек, которые вышли из обращения. Их общая стоимость составляет 369 рублей. Монеты размещены в одном из первых экспонатов музея — аптечной ёмкости.

Ранее рядом с ними были найдены две другие денежные купюры: 3 рубля (1961 год) и 100 рублей (1993 год).

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На КПО в Солнечногорске сортировщики обнаружили на ленте уникальную старинную монету — серебряный рубль Екатерины Великой и банкноту 1917 года. Найденная банкнота является государственным кредитным билетом на 250 рублей 1917 года, который символизирует денежный знак Временного Правительства.

На одной стороне этого билета изображён двуглавый орёл без регалий, наложенный на геометрический орнамент — символ «Хас», что означает «благосостояние».

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#рубль
#кпо
#подмосковье
#музей
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Таролог Зак предсказал, каким будет 2025 год для россиян
28 ноября 2024, 06:03

Фото: iStock/undefined undefined

Осень подходит к концу, а это значит, что зимние праздники все ближе, как и наступление нового 2025 года. Каких изменений стоит ожидать россиянам?
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что положение россиян в 2025 году не ухудшится.

«В социальном плане все достаточно спокойно. Это связано с тем, что нас ожидают успехи в области развития экономики и грамотная политика внутри страны. Ни к каким серьезным волнениям или негативу со стороны населения ситуация в новом году не приведет. Народ продолжит так же развиваться и жить спокойно», — сообщил эксперт.

Ранее таролог предсказал экономический подъем России в 2025 году.

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Узнали причину уголовного дела в отношении правнучки летчика Чкалова
Интервью Дарьи Богдановой* Кашину стало причиной возбуждения уголовного дела
28 ноября 2024, 05:28

Фото: iStock/Akintevs

Правнучка известного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова* стала фигурантом уголовного дела из-за интервью журналисту Олегу Кашину.
В материалах дела, оказавшихся в распоряжении ТАСС, говорится, что Богданова*, находясь за границей, сделала в интервью заявления, которые были расценены как оправдание терроризма и призывы к насильственным действиям в отношении институтов российской власти.

Измайловский суд Москвы заочно арестовал Богданову*, обвиняя её в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Она также включена 31 октября в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Кроме того, в деле отмечается, что Богданова распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей, выступала против специальной военной операции на Украине и участвовала в сборе средств в поддержку украинских вооруженных сил.

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#рф
#иноагенты
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Стало известно число принадлежащих Макаревичу* в РФ объектов недвижимости
Глава ФПБК Бородин: у Макаревича* 70 объектов недвижимости в России
28 ноября 2024, 04:57

Андрей Макаревич (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Музыкант и основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич* может владеть около 70 объектами недвижимости в России. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью NEWS.ru.
По словам активиста, Макаревич*, находясь за границей, критикует политику России, президента Владимира Путина и действия, связанные со специальной военной операцией (СВО).

Бородин также выступил за изменения в законодательстве, которые позволили бы зачислять доходы иностранных агентов на специальные счета, блокируя их финансовую активность в стране

В дополнение Бородин предложил распространять ответственность иностранных агентов на их детей. В частности, он заявил, что сын Макаревича*, Иван, должен отправиться в зону СВО, если не выполнит «долг перед родиной».

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*Признан Минюстом России иноагентом
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