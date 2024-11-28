В Подмосковье поставили на кадастр заповедник-болото

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Охранную зону памятника природы областного значения «Ключевое болото Кольчиха» поставили на кадастровый учёт, заповедник расположен на территории сельского поселения Ильинское городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.
«Общая площадь охранной зоны составляет 15 гектаров, там находятся болота, смешанные леса и луговые комплексы. Теперь информацию о границах охранной зоны с разрешёнными видами деятельности можно узнать по публичной кадастровой карте», — говорится в сообщении.На территории заповедника «Ключевое болото Кольчиха» обитают такие редкие виды флоры и фауны, как пустельга, лютик длиннолистный, пальчатокоренник Фукса, колокольчик широколистный, волчеягодник обыкновенный, синюха голубая и земляника мускусная.
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