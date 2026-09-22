Мобильных операторов обязали обеспечить деревни и сёла России интернетом
Мобильные операторы должны обеспечить связью населённые пункты, где проживает свыше двух тысяч человек. Срок исполнения требования установлен до 31 марта 2027 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).
В Минцифры утверждают, что в России сейчас нет городов или сёл с населением более двух тысяч жителей, полностью лишённых связи. При этом отдельные операторы не покрывают некоторые зоны, а граждане должны иметь возможность выбирать провайдера.
В министерстве уточнили, что на ближайшем заседании ГКРЧ планируется рассмотреть условия продления решения о выделении полос частот операторам МТС, «МегаФону» и «Билайну». В рамках этого закрепят требования к компаниям, которые не укладываются в график развёртывания сетей LTE в населённых пунктах с численностью от двух тысяч человек в тех диапазонах частот, которые выделила ГКРЧ.
Эксперт Национальной технологической инициативы по беспроводной связи Олег Яблоков отметил, что для операторов подобные проекты экономически невыгодны из‑за относительно небольшого числа потенциальных абонентов. По его мнению, без обязательных требований реализация таких инициатив вряд ли будет осуществляться.
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