Мобильных операторов обязали обеспечить деревни и сёла России интернетом

22 сентября 2026, 04:51

Фото: iStock/Anton Skripachev

Мобильные операторы должны обеспечить связью населённые пункты, где проживает свыше двух тысяч человек. Срок исполнения требования установлен до 31 марта 2027 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).