«Радиостанция Судного дня» молчала две недели и подала сигнал
Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», впервые за две недели передала голосовое сообщение. В эфире прозвучало слово «Дамполяд», пишет РИА Новости.
УВБ-76 — военная радиостанция, работающая с 1970-х годов. Большую часть времени она передает монотонный жужжащий сигнал, из-за чего получила неофициальное название «Жужжалка».
Согласно последним передачам, в открытых логах и публикациях упоминаются такие кодовые слова:
7 сентября: «Героический», «Благовест», «Анодолюэс»;
3 сентября: «Бабкин», «Органичный», «Бодокурд», «Хламозюзя»;
27 августа: «Подголосок», «Кумотом», «Люфтозил», «Изофермент», «Залочех», «Прегрешение», «Курочка», «Рекорд», «Днестр», «Выемовал», «Душегуб», «Ввозоруль», «Бунтолет», «Махокран», «Стыкодуст», «Святоцвет», «Скипократ», «Официантка».
Ранее в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучал загадочный сигнал о чертовщине. Подробности — в нашем материале.
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