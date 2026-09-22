Деревня Барнэм намерена выйти из состава Великобритании из-за мигрантов
Жители деревни Барнэм (Англия) хотят провести референдум о выходе из состава Великобритании. Так они протестуют против открытия центра для содержания нелегальных мигрантов, пишет Independent.
Центр предполагается разместить на военной базе неподалёку от населённого пункта, где живёт примерно 600 человек. В ходе акции протеста на базе появились флаги Великобритании и Святого Георгия. Некоторые участники демонстрации держали в руках плакаты с лозунгом: «Барнэм говорит нет. Защитите наше сообщество», отмечает издание.
По словам председателя приходского совета Барнэма Джона Бауэра, строительство центра не поддерживает 90% местных жителей. Однако власти пока никак не отреагировали на происходящее.
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