Бобры устроили ловушку на болоте трём пенсионеркам из Костромской области

22 сентября 2026, 01:23

Фото: iStock/Tony LePrieur

Пенсионерки из Костромской области попали в необычную ловушку в лесу. Женщин отрезало от берега из‑за бобровых плотин, рассказали волонтёры отряда «ЛизаАлерт».