Бобры устроили ловушку на болоте трём пенсионеркам из Костромской области
Пенсионерки из Костромской области попали в необычную ловушку в лесу. Женщин отрезало от берега из‑за бобровых плотин, рассказали волонтёры отряда «ЛизаАлерт».
Инцидент случился 14 сентября в Шарьинском районе. Три женщины отправились утром за грибами, а к вечеру не вернулись домой. Родственники забеспокоились и обратились за помощью к спасателям и волонтёрам.
На поиски выдвинулись специалисты и местные жители. В какой‑то момент одной из пенсионерок удалось позвонить: она сообщила, что вместе с подругами находится у костра и греется.
Путь к женщинам оказался непростым: спасателям пришлось пробираться через воду, грязь, кочки и завалы. Оказалось, что пенсионерки застряли на небольшом острове посреди болота из‑за плотин, которые построили бобры. Животные перекрыли русло реки, и привычный грибной участок превратился в островок, окружённый водой. Сами выбраться женщины не смогли.
После долгих поисков спасатели добрались до пенсионерок и сопроводили их домой. Сейчас женщины в безопасности, их здоровью ничего не угрожает.
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