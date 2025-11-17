Мобильное приложение Сбербанка недоступно
Мобильное приложение Сбербанка временно не работает
Мобильное приложение Сбербанка временно недоступно. Об этом пишет РИА Новости.
При попытке войти пользователи видят уведомление, что банк работает над восстановлением сервиса. Несмотря на проблемы с приложением, клиенты могут спокойно расплачиваться картами и снимать наличные. Организация уверяет, что эти операции продолжают работать без ограничений.
Пользователи надеются на скорейшее решение проблемы и возвращение привычного доступа к онлайн-сервису.
