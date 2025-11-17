Достижения.рф

Мобильное приложение Сбербанка недоступно

Мобильное приложение Сбербанка временно не работает
Фото: iStock/Alexandr Konovalov

Мобильное приложение Сбербанка временно недоступно. Об этом пишет РИА Новости.



При попытке войти пользователи видят уведомление, что банк работает над восстановлением сервиса. Несмотря на проблемы с приложением, клиенты могут спокойно расплачиваться картами и снимать наличные. Организация уверяет, что эти операции продолжают работать без ограничений.

Пользователи надеются на скорейшее решение проблемы и возвращение привычного доступа к онлайн-сервису.

Россияне, работающие как самозанятые, могут существенно улучшить свою финансовую безопасность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0