Москвичам пообещали «скользкое» утро 17 ноября
В Москве утром 17 ноября ожидаются сложные погодные условия, сопровождающиеся гололедом и мокрым снегом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Согласно прогнозу Росгидромета, с 06:00 до 12:00 по московскому времени в столице пройдут осадки. Сначала выпадет снег, который затем перейдёт в дождь. В отдельных районах возможно появление гололедицы.
Аналогичное предупреждение ранее распространило МЧС Московской области. В ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость, увеличить дистанцию до других транспортных средств и избегать резких манёвров. Пешеходам следует обходить стороной неустойчивые конструкции.
Переменчивая погода в Москве уже успела заявить о себе. Недавно под тяжестью снега на припаркованные автомобили упало дерево.
