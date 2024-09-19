Модернизация ЖКХ в Подмосковье коснётся 5,4 млн жителей

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Масштабная программа по модернизации жилищно-коммунального хозяйства реализуется в Московской области, за пять лет мероприятия, проведённые в рамках этой программы, коснутся 5,4 млн жителей региона. Вклад силовых структур в решение задач в сфере ЖКХ отметил губернатор Андрей Воробьёв в ходе совещания с правоохранительным блоком, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. (…) Хочу поблагодарить прокуратуру, прежде всего потому, что коллеги на местах вовлечены в эту работу, осуществляют контроль над мероприятиями, которые ведутся», — сказал Андрей Воробьёв.Он отметил, что значительная часть работы проводится в рамках концессионных соглашений, заключённых регионом с компанией «Газпром теплоэнерго Московской области».
Андрей Воробьёв также поблагодарил правоохранителей за обеспечение безопасности на мероприятиях в честь Дня знаний и на выборах, которые проходили 6, 7 и 8 сентября.
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