Московская область стала лидером программы капитального ремонта в России в этом году

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Московская область продолжает занимать верхние позиции в России по количеству проведённых ремонтов многоквартирных домов в рамках программы капитального ремонта. Фонд капитального ремонта региона, который реализует эту инициативу, активно обновляет жилищный фонд, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В первые восемь месяцев 2024 года в Подмосковье было отремонтировано 1 889 многоквартирных домов.
Согласно статистике Фонда развития территорий, на данный момент по всей стране капитальному ремонту подверглись 14 516 домов общей площадью почти 58 миллионов квадратных метров.
В числе регионов, наиболее активно занимающихся капитальным ремонтом, находятся:
Капитальный ремонт проводится с учетом технического состояния зданий. В процессе обновлений ремонтируются системы отопления, водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения, а также водоотведения, фундаменты, крыши и фасады. Также осуществляется замена лифтов, что существенно улучшает качество жизни множества граждан.
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Согласно статистике Фонда развития территорий, на данный момент по всей стране капитальному ремонту подверглись 14 516 домов общей площадью почти 58 миллионов квадратных метров.
«Программа капитального ремонта решает такие важные задачи, как снижение уровня износа жилищного фонда, поддержание его в нормативном состоянии, предотвращение преждевременного ветшания жилья. Все эти факторы напрямую влияют на качество жизни граждан. С января по август текущего года благодаря капремонту домов улучшились условия проживания более 2,2 миллиона россиян», — отметил Генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.
«Сегодня Подмосковье — лидер по числу отремонтированных домов в России. С начала года мы завершили работы почти на 1 900 объектах, что отражает нашу приверженность улучшению качества жизни жителей региона. Капитальный ремонт — это инвестиции в долговечность и безопасность жилья», — добавил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
В числе регионов, наиболее активно занимающихся капитальным ремонтом, находятся:
- Московская область — 1 889 домов.
- Москва — 1 562 дома.
- Санкт-Петербург — 665 домов.
- Краснодарский край — 446 домов.
- Самарская область — 420 домов.
- Красноярский край — 400 домов.
Капитальный ремонт проводится с учетом технического состояния зданий. В процессе обновлений ремонтируются системы отопления, водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения, а также водоотведения, фундаменты, крыши и фасады. Также осуществляется замена лифтов, что существенно улучшает качество жизни множества граждан.
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Дайана Хусинова