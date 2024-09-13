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В Реутове проводят масштабную реконструкцию теплосетей и котельных

13 сентября 2024, 19:06
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Реутове обновят около 6 км теплосетей, реконструируют три котельных и проведут капитальный ремонт восьми центральных тепловых пунктов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Глава региона приехал на ул. Советскую, чтобы проверить ход работ на одном из участков теплосети. Он также поговорил с местными жителями. На модернизацию систем ЖКХ в округе в 2024-2027 годах будет направлено более 3 млрд рублей.
«Наша ключевая задача – заменить всё старое, а всё, что идёт поверху, убрать под землю. Необходимо также обновить устаревшие котельные. На эти цели выделено более 3 млрд рублей. Тротуары сделаем после завершения теплотрассы, а в апреле-мае посадим деревья», – поделился планами Воробьёв.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в городе реконструируют два участка теплосети. На ул. Советской уже идут масштабные работы рядом с жилыми домами и школой №3, которые получают теплоснабжение из Котельной №2. Это участок протяжённостью 1,5 км. Трубы, проложенные по территории школы, уберут под землю. Результаты работ позволят увеличить надёжность и мощность теплоснабжения 43 многоквартирных домов, двух школ, четырёх детских садов и филиала МОНИКИ. Изменения почувствуют 7,5 тыс. жителей. Сейчас готовность работ составляет 47%. Завершить их полностью планируют до 15 октября.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«У меня оба старших ребёнка учились школе №3. Дети есть дети, они постоянно хотели залезть на эти трубы. А в этом году мой первоклассник пошёл в школу. Поэтому, когда приступили к реконструкции теплосети, мы очень обрадовались. После завершения работ и дети будут в большей безопасности, и родителям будет спокойно. Зимой у нас было тепло, топили хорошо. Старшие даже надевали в школу рубашки с короткими рукавами», – рассказала жительница ул. Советской Наталья Захаренкова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Также в этом году в Реутове приведут в порядок участок от ул. Победы до детсада №9 на ул. Гагарина. Сейчас демонтируют старые сети и устанавливают временный трубопровод. После этого проложат новые трубы. В середине октября участок длиной 850 м, обслуживающий 9,4 тыс. человек из 36 МКД и пяти социальных объектов, будет сдан.

В планах на следующий год – обновить ещё семь участков теплосетей и начать реконструкцию двух котельных – №5 на Юбилейном проспекте и №1 на ул. Новогиреевской. Оба объекта рассчитывают сдать в 2026-м.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

А в 2027 году в Реутове отремонтируют восемь центрально-тепловых пунктов, обновят и построят два участка теплосети, реконструируют котельную №6 на ул. Победы.

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#подмосковье
Военкор Поддубный хочет познакомиться с людьми, спасшими ему жизнь в Курске
13 сентября 2024, 19:03

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный желает познакомиться с теми, кто спас его в Курской области. Об это он сказал на встрече с журналистами при выписке из больницы.
«Я, к сожалению, не помню людей, которые помогли мне при эвакуации, по сути — жизнь спасли. Я их знаю благодаря вам, моим коллегам. Я прочитал эту историю, хотя эта история случилась со мной. Но я был в таком состоянии, что не запомнил ее. Конечно, я хочу познакомиться с ними», — рассказал Поддубный.

Он пояснил, что хотел бы пожать руку своим спасителям и поблагодарить их. По его словам, подобрать раненого в сложившихся на тот момент в Курской области обстоятельствах, является большим поступком. Военкор подчеркнул, что погиб бы без посторонней помощи.

Поддубный также поблагодарил курских и московских врачей за оказанную помощь. Военкор рассказал, что медики относились «с душой и профессионализмом» не только к нему, но и ко всем раненым, поступившим в больницы в первые дни украинского вторжения.

7 августа в автомобиль Поддубного влетел украинский дрон во время его поездки в Курскую область. Сначала сообщалось, что военкор погиб, однако позже стало известно, что он серьезно ранен, но жив. Первую медицинскую помощь он получил в Курской больнице, позже его перевезли в стабильно тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского в Москве. 13 сентября военкора выписали из больницы.

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#медики
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В Москве запустили программу с возможностью сдать анализ на фертильность
13 сентября 2024, 18:55

Фото: iStock/Natalia Kuzina

В Москве запустили программу по планированию беременности с учетом состояния здоровья, которая включает в себя возможность сдать множество анализов, в том числе на фертильность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасию Раковю. По ее словам, поучаствовать в проекте смогут москвички в возрасте от 19 до 40 лет.
«Мы создали уникальный проект по репродукции и планированию беременности, аналогов которому нет в мире. В нем смогут принять участие москвички с 18 до 40 лет», — пояснила она.
Отмечается, что в центрах женского здоровья и женских консультациях Москвы женщинам впервые предложат узнать о состоянии организма в области беременности и деторождения, включая сдачу анализов на фертильность и АМГ.
Москвички также смогут бесплатно воспользоваться ЭКО и переносом эмбриона, пройдя перед этим генетическую диагностику эмбриона.

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Воробьёв поздравил сотрудников ВПК «НПО машиностроения» с 80-летием предприятия
13 сентября 2024, 18:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил сотрудников военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» с юбилеем предприятия и вручил областные награды.
Одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли страны, расположенное в Реутове, отмечает 80-летие, а одноимённой военно-промышленной корпорации исполняется 20 лет.
«Хочу поприветствовать ветеранов, заслуженных работников, – всех, кто на разных этапах вносил заметный вклад в развитие нашего легендарного, флагманского военно-промышленного предприятия. За 80 лет изменились скорости, многое изменилось в технологиях электронной борьбы, но «НПО машиностроения» и сегодня вносит очень заметный и важный вклад в обороноспособность страны», – сказал Воробьёв, выступая на предприятии.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он подчеркнул, что его продукция соответствует самым передовым стандартам и технологическим решениям. Глава региона отдельно обратился к гендиректору, генеральному конструктору «ВПК «НПО машиностроения» Александру Леонову.
«Мне приятно приезжать сюда, общаться с опытными людьми, вокруг которых всегда молодёжь. Вы привлекаете талантливых, любознательных, тех, кто хочет узнать что-то, разобраться во всех деталях и нюансах. Ваша команда, Александр Георгиевич, поддерживает наш колледж «Энергия». Поэтому все лучшие кадры идут к вам. Такое внимательное отношение позволяет нам рассчитывать на новые достижения, стабильность и развитие», – добавил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 1944 году под руководством выдающегося учёного и конструктора Владимира Челомея завод начал разработку принципиально нового вида оружия – самолётов-снарядов. Сегодня предприятие, входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», обеспечивает вооружённые силы страны новейшими видами военной техники, создаёт новые ракетные комплексы стратегического назначения, перспективные виды их боевого оснащения.

Предприятие выпускает боевые комплексы с крылатыми ракетами, стратегические ракетные комплексы и ракеты-носители, космические комплексы, системы и аппараты. Среди актуальнейших разработок – боевой блок «Авангард», ракетный комплекс «Бастион», крылатые ракеты «Оникс», перспективные гиперзвуковые ракеты «Циркон».

С 1998 года «ВПК «НПО машиностроения» является учредителем российско-индийской организации «БраМос», разрабатывающей комплексы крылатых ракет для Индии.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На торжественной церемонии, которая прошла в ДК «Мир», Воробьёв вручил Леонову Орден «За заслуги перед Московской областью» I степени. Александр Георгиевича отдал предприятию более 50 лет. На его счету – около 20 изобретений в области ракетно-космической техники.
«С началом СВО работа сильно изменилась. Выпуск некоторых образцов продукции увеличился в несколько раз. Наши комплексы прошли боевое крещение и успешно используются в ходе спецоперации. Плодотворно продолжаются работы и в космическом направлении. Сегодня на орбите работает наш первый «Кондор-ФКА». Подготовлен и отправлен на космодром «Восточный» второй аппарат «Кондор». Так что будет создана пока ещё маленькая группировка космических аппаратов», – сказал Леонов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ордена «За заслуги перед Московской областью» III степени удостоен Юрий Афиногенов, – замгендиректора предприятия, на котором трудится с 1970 года. Почётное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» присвоено ведущему инженеру-конструктору Александру Васильеву, замначальника отделения - начальнику одного из отделов Геннадию Савосину и другим.

Сегодня на предприятии «ВПК «НПО машиностроения» работают 4,5 тыс. человек. С 2016 года 52 сотрудника стали участниками областной программы льготной ипотеки. Это молодые учёные и уникальные специалисты.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Уже 10 лет «ВПК «НПО машиностроения» является стратегическим партнёром колледжа «Энергия», принимает студентов на практику, трудоустраивает лучших выпускников. За это время более 650 ребят стали частью команды.

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#реутов
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В Подмосковье отремонтировали десять автобусных остановок
13 сентября 2024, 17:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Десять остановочных павильонов, расположенных на региональных дорогах, отремонтировали в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Остановки отремонтировали на улице Ильича в Ногинске, на Красноармейской улице в микрорайоне Первомайский города Королёв, на Носовихинском шоссе в Балашихе, на Заречной улице в деревне Топканово округа Кашира, на Центральной улице в рабочем посёлке Свердловский Лосино-Петровского округа, на улице Ленина в Истре и на Полевой улице во Фрязине», — говорится в сообщении.
Кроме того, были отремонтированы остановочные павильоны на улице Новая Слобода в Ивантеевке и на Пушкинском шоссе на территории Пушкинского городского округа.

Работы провели специалисты Мосавтодора.

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#минтранс мо
#автодор
#московская область
#подмосковье
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Синоптик Позднякова раскрыла погоду в Москве на выходных
Синоптик Позднякова спрогнозировала тёплые выходные в Москве
13 сентября 2024, 17:54

Фото: iStock/Valery Bocman

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в эти выходные Москву ожидает тёплая, комфортная для отдыха погода.
«Минимальная ночная температура в субботу в Москве 15-17°С, по области 12-17°С. Практически такая же температура будет по региону и в воскресенье — 13-15°С. Максимальная температура и в субботу, и в воскресенье в Москве 24-26°С, по области 22-27 °С. И сохранится плотный юго-восточный ветер, днём скорость ветра — 5-10 м/с. Погода вполне комфортная для отдыха», — отметила в беседе с RT Позднякова.

А жители Кузбасса в минувшую ночь смоги полюбоваться красивым природным явлением – полярным явлением. Так, жители разных районов региона поделились кадрами и видео красивого ночного неба. Как пишет «Сiбдепо», причиной яркого ночного зарева стала магнитная буря.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал летнюю погоду в Москве до конца второй декады сентября.

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Подмосковных собаководов предупредили о второй волне активности клещей
13 сентября 2024, 17:48

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье зафиксировали начало второй фазы активности клещей. Она будет продолжаться вплоть до ноября, предупредили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Клещи переносят различные заболевания. Идеальные условия для этих опасных насекомых создают непогода и повышенная влажность воздуха. Обитают они в высокой траве, влажных местах у водоёмов и в оврагах. Важно обезопасить питомцев от укусов клещей, особенно после прогулок за городом или в лесу», – рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что для этого можно использовать таблетки, ошейники, капли, шампуни и спреи от насекомых. После прогулки нужно внимательно осмотреть животное.

Если у питомца есть признаки недомогания - апатия, потеря аппетита, повышение температуры и горячий нос, нужно немедленно обратиться в ветеринарную клинику. Для записи на приём можно воспользоваться онлайн-порталом «Госуслуги Московской области» или позвонить в единый контакт-центр: 7(495) 668-01-25.

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#московская область
#ветеринары
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Урожай с экспериментальных грядок собрали в комплексе по переработке ТКО в Егорьевске
Урожай с техногрядок собрали в комплексе по переработке ТКО в Егорьевске
13 сентября 2024, 17:25

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Сотрудники комплекса по переработке отходов в Егорьевске собрали урожай с экспериментального огорода. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Специалисты перерабатывающего отходы комплекса уже четвёртый год подряд собирают урожай с экспериментального огорода. Овощи выращивают на техногрунте, полученном из органических отходов в цехах компостирования. В одной части огорода расположены грядки с обычной землёй, в другой – с техногрунтом. В этом году посадили картошку, тыквы и кабачки на площади в 160 кв. м.», – говорится в сообщении. ⠀
Как отметили в министерстве, урожай после сбора отправляют в лабораторию. Овощи с разных грядок проверяют на отсутствие тяжёлых металлов и других вредных примесей.

Результаты эксперимента прошлых лет показали, что опасных для здоровья элементов в овощах с экспериментальных грядок нет.

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#эксперимент
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В Жуковском на полгода изменили схемы движения транспорта двух маршрутов
13 сентября 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Из-за аварийного состояния здания «Кратовских проходных» с 12 сентября изменилась схема движения транспорта маршрутов 14К «ТЦ Авиатор – КПП АГАТ» и 12К «ст. МЦД3 Отдых-КПП Агат». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Маршрут 14К будет ходить по прямому пути: ТЦ Авиатор – ул. Баженова – ул. Лацкова – Храм – ул. Королёва – ул. Гагарина – МФТИ – ул. Энергетическая – ЦАГИ – ул. Фрунзе – ДК – Больница – ул. Горького – ул. Пушкина – ул. Чкалова – ул. Амет-хан Султана – Площадь Громова – КПП Агат.

Обратный путь пройдёт через следующие остановки: КПП Агат – Площадь Громова – ул. Амет-хан Султана – ул. Чкалова – ул. Пушкина – Больница – ул. Жуковского – ул. Мясищева – МФТИ – ул. Гагарина – ул. Королёва – Храм – ул. Лацкова – ул. Баженова – ТЦ Авиатор.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Маршрут 12К предусматривает прямой путь: ст. МЦД Отдых ул. – Семашко – ул. Дзержинского – ул. Пушкина – ул. Чкалова – ул. Амет-хан Султана – площадь Громова – КПП Агат.

Обратный путь: КПП Агат – площадь Громова – ул. Амет-хан Султана – ул. Чкалова – ул. Пушкина – ул. Семашко – ст. МЦД

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Как отметили в администрации, изменения введены ориентировочно на шесть месяцев.

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#московская область
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Провоз велосипедов в автобусах Мострансавто будет бесплатным 14 сентября
13 сентября 2024, 16:30

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Провезти велосипед бесплатно можно будет в автобусах подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» в ближайшую субботу, 14 сентября, акция проводится в рамках поддержки Московского осеннего велофестиваля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Бесплатный провоз велосипедов будет действовать в автобусах, следующих в сторону Москвы. Один человек сможет перевезти без оплаты только один велосипед и оплатить проезд за себя. Вносить велосипед можно через вторую дверь автобуса, а размещать в салоне — на накопительной площадке», — говорится в сообщении.
Московский осенний велофестиваль начнётся в полдень. Заезд стартует от центрального входа ВДНХ и завершится на Крылатской улице. Окончание велофестиваля запланировано на 17:00.

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#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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