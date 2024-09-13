В Реутове проводят масштабную реконструкцию теплосетей и котельных

В Реутове обновят около 6 км теплосетей, реконструируют три котельных и проведут капитальный ремонт восьми центральных тепловых пунктов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Глава региона приехал на ул. Советскую, чтобы проверить ход работ на одном из участков теплосети. Он также поговорил с местными жителями. На модернизацию систем ЖКХ в округе в 2024-2027 годах будет направлено более 3 млрд рублей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году в городе реконструируют два участка теплосети. На ул. Советской уже идут масштабные работы рядом с жилыми домами и школой №3, которые получают теплоснабжение из Котельной №2. Это участок протяжённостью 1,5 км. Трубы, проложенные по территории школы, уберут под землю. Результаты работ позволят увеличить надёжность и мощность теплоснабжения 43 многоквартирных домов, двух школ, четырёх детских садов и филиала МОНИКИ. Изменения почувствуют 7,5 тыс. жителей. Сейчас готовность работ составляет 47%. Завершить их полностью планируют до 15 октября.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Также в этом году в Реутове приведут в порядок участок от ул. Победы до детсада №9 на ул. Гагарина. Сейчас демонтируют старые сети и устанавливают временный трубопровод. После этого проложат новые трубы. В середине октября участок длиной 850 м, обслуживающий 9,4 тыс. человек из 36 МКД и пяти социальных объектов, будет сдан.
В планах на следующий год – обновить ещё семь участков теплосетей и начать реконструкцию двух котельных – №5 на Юбилейном проспекте и №1 на ул. Новогиреевской. Оба объекта рассчитывают сдать в 2026-м.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
А в 2027 году в Реутове отремонтируют восемь центрально-тепловых пунктов, обновят и построят два участка теплосети, реконструируют котельную №6 на ул. Победы.
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«Наша ключевая задача – заменить всё старое, а всё, что идёт поверху, убрать под землю. Необходимо также обновить устаревшие котельные. На эти цели выделено более 3 млрд рублей. Тротуары сделаем после завершения теплотрассы, а в апреле-мае посадим деревья», – поделился планами Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году в городе реконструируют два участка теплосети. На ул. Советской уже идут масштабные работы рядом с жилыми домами и школой №3, которые получают теплоснабжение из Котельной №2. Это участок протяжённостью 1,5 км. Трубы, проложенные по территории школы, уберут под землю. Результаты работ позволят увеличить надёжность и мощность теплоснабжения 43 многоквартирных домов, двух школ, четырёх детских садов и филиала МОНИКИ. Изменения почувствуют 7,5 тыс. жителей. Сейчас готовность работ составляет 47%. Завершить их полностью планируют до 15 октября.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«У меня оба старших ребёнка учились школе №3. Дети есть дети, они постоянно хотели залезть на эти трубы. А в этом году мой первоклассник пошёл в школу. Поэтому, когда приступили к реконструкции теплосети, мы очень обрадовались. После завершения работ и дети будут в большей безопасности, и родителям будет спокойно. Зимой у нас было тепло, топили хорошо. Старшие даже надевали в школу рубашки с короткими рукавами», – рассказала жительница ул. Советской Наталья Захаренкова.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Также в этом году в Реутове приведут в порядок участок от ул. Победы до детсада №9 на ул. Гагарина. Сейчас демонтируют старые сети и устанавливают временный трубопровод. После этого проложат новые трубы. В середине октября участок длиной 850 м, обслуживающий 9,4 тыс. человек из 36 МКД и пяти социальных объектов, будет сдан.
В планах на следующий год – обновить ещё семь участков теплосетей и начать реконструкцию двух котельных – №5 на Юбилейном проспекте и №1 на ул. Новогиреевской. Оба объекта рассчитывают сдать в 2026-м.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
А в 2027 году в Реутове отремонтируют восемь центрально-тепловых пунктов, обновят и построят два участка теплосети, реконструируют котельную №6 на ул. Победы.
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Лора Луганская