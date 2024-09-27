Модернизацию теплосетей в егорьевском посёлке Новый завершат до конца сентября

Фото: Юлия Андросова
Замену труб на участке теплосетей протяжённостью около трёх километров проводят в посёлке Новый городского округа Егорьевск, завершить работы должны до конца сентября, передаёт корреспондент Юлия Андросова.
Ранее проверка работ на этом участке показала низкую степень строительной готовности, теперь ситуация исправляется.
Она подчеркнула, что социальные объекты в посёлке будут обеспечены теплом в сроки, обозначенные постановлении подмосковных властей.
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«Для решения проблемы был заключён договор субподряда. Были сложности с поставкой материала, сейчас он поставлен в объёме 75%. Работы в посёлке Новый ведутся по принципу параллельной прокладки: сначала прокладываем новую сеть, а после врезки демонтируем существующую сеть», — пояснила глава управления ЖКХ администрации городского округа Егорьевск Евгения Шальнева.
Она подчеркнула, что социальные объекты в посёлке будут обеспечены теплом в сроки, обозначенные постановлении подмосковных властей.
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Лев Каштанов