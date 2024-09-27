В Орехово-Зуеве провели учения по ликвидации аварии в котельной

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Противоаварийную тренировку на теплосетях провели в Орехово-Зуеве коммунальщики в рамках подготовки к отопительному сезону, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«По сценарию учений зимой, при температуре воздуха -25 градусов на теплопроводе в одной из городских котельных упало давление, из-за чего остановился котёл и без тепла остались 189 многоквартирных домов и девять социальных учреждений», — говорится в сообщении.Ремонтно-восстановительные работы стартовали в десять утра, участок теплопровода заменили к 12:40, затем были дренированы трубы в домах и полностью восстановить подачу тепла удалось до 16:00, что соответствует нормативам.
«Такие тренировки являются неотъемлемой частью подготовки к зимнему сезону. В ходе учений все работы были выполнены в срок, что гарантирует надежность теплоснабжения в предстоящий отопительный сезон», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.В учениях участвовали специалисты МОС АВС и других подмосковных аварийно-восстановительных служб.
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