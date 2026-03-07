Модный дом Saint Laurent зарегистрировал товарный знак в России
Французский модный дом Saint Laurent зарегистрировал в России товарный знак для продажи духов Libre. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию поступила в ведомство в марте 2025 года. В качестве заявителя указана компания Yves Saint Laurent Parfums. Решение о регистрации товарного знака приняли в марте 2026 года. Под брендом Libre компания сможет продавать в России парфюмерную продукцию.
Модный дом Saint Laurent основан в 1961 году в Париже. В 2022 году компания приостановила деятельность на российском рынке.
