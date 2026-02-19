Владельцев кафе и магазинов предупредили о штрафах за вывески на иностранном языке

19 февраля 2026, 03:54

Депутат Кошелев: С марта владельцев кафе оштрафуют за вывеску на иностранном языке

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 марта в России вступает в силу закон, обязывающий владельцев магазинов, кафе и ресторанов дублировать вывески и указатели на русском языке. За нарушение нормы может грозить штраф, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.





Новые правила поменяют визуальный облик городов: русский язык должен стать основным в публичном пространстве. Иностранные надписи могут оставаться, но только как второстепенный элемент. Например, если на фасаде есть слово «Café», рядом обязательно должно быть «Кафе», выполненное в том же стиле, цвете и размере.





«Прямого штрафа именно «за иностранное слово» в КоАП РФ нет. Однако если вывеска вводит потребителя в заблуждение из-за языкового барьера, это могут расценить как нарушение права на информацию», — уточнил Кошелев.