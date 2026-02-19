Владельцев кафе и магазинов предупредили о штрафах за вывески на иностранном языке
Депутат Кошелев: С марта владельцев кафе оштрафуют за вывеску на иностранном языке
С 1 марта в России вступает в силу закон, обязывающий владельцев магазинов, кафе и ресторанов дублировать вывески и указатели на русском языке. За нарушение нормы может грозить штраф, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Новые правила поменяют визуальный облик городов: русский язык должен стать основным в публичном пространстве. Иностранные надписи могут оставаться, но только как второстепенный элемент. Например, если на фасаде есть слово «Café», рядом обязательно должно быть «Кафе», выполненное в том же стиле, цвете и размере.
Русский текст не может быть менее заметным, чем иностранный. Это касается и служебных указателей — «открыто», «закрыто», «вход», «выход», «распродажа». Исключение сделано для зарегистрированных товарных знаков: если бренд официально оформлен в Роспатенте, то его название можно оставить без перевода.
Для застройщиков правила жестче. В рекламе жилых комплексов, предназначенной для привлечения средств дольщиков, названия должны быть только на кириллице. Иностранные наименования придется транслитерировать (например, «Волга Лайф» вместо «Volga Life») или переводить по смыслу.
«Прямого штрафа именно «за иностранное слово» в КоАП РФ нет. Однако если вывеска вводит потребителя в заблуждение из-за языкового барьера, это могут расценить как нарушение права на информацию», — уточнил Кошелев.В таком случае для граждан и самозанятых штрафы составят до 2 тысяч рублей, а для ИП и юридических лиц — до 40 тысяч рублей.