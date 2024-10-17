Подмосковье вошло в топ-20 регионов по числу заявок на конкурс по разработке игр

Фото: пресс-служба всероссийского конкурса «Начни игру»
Завершился приём заявок на участие во всероссийском геймдев-конкурсе «Начни игру», от Московской области зарегистрировались более 4 тысяч участников, что вывело регион в первую двадцатку по числу заявок, сообщает пресс-служба конкурса.
«Трек «Создатель игр» третьего сезона конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» выбрали 4 030 участников из Подмосковьчя. Всего в этом году на участие поступило 65 тысяч 674 заявки из всех 89 регионов России, а также из одиннадцати других стран», — говорится в сообщении.Отмечается, что участники конкурса могли заявить свои проекты на любое количество номинаций. При этом наиболее популярными основными номинациями оказались «Наука, образование и здравоохранение» и «Семейные игры» — по ним было направлено 125 и 122 проекта соответственно. А третье по популярности место заняла номинация «Регионы и языки России», по которой на конкурс прислали 105 игр. Среди партнёрских номинацией больше всего проектов — 184 — отправили на «Выбор VK Play».
Полная информация о конкурсе размещена на его официальном сайте.
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Лев Каштанов