Моисеев призвал россиян хранить сбережения в золоте вместо наличных долларов
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что россиянам лучше хранить сбережения в золоте, а не в наличных долларах. Он связал рост интереса к такому инструменту с запуском цифровой платформы компании с госучастием «Росвексель» для покупки физических слитков онлайн. Об этом пишет РИА Новости.
Моисеев выступил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Мероприятие посвятили презентации «Росвекселя» и запуску платформы для покупки золотых слитков с хранением в АО «Гознак». По словам замминистра, Минфин серьезно озабочен тем, что рынок золота среди физлиц в России развит слабо. Ведомство принимает меры, чтобы поддержать этот сектор.
Моисеев назвал золото «идеальной» альтернативой наличной иностранной валюте. Он отметил, что привычка хранить сбережения в наличных долларах сформировалась в начале и середине 90-х годов. При этом значительный объем такой валюты, по его словам, все еще остается у населения. Замминистра добавил, что с 2022 года россияне стали покупать золото активнее, чем раньше. Однако Минфин по-прежнему фиксирует низкий оборот этого металла и небольшой переток средств в золото из других схожих способов накопления. Одной из причин Моисеев назвал низкую ликвидность.
По его словам, платформа «Росвекселя» поможет решить эту проблему. Ее преимуществом он назвал механизм защиты от краткосрочного снижения цены золота в момент покупки. Моисеев подчеркнул, что аналогов такой системе на российском рынке нет.
