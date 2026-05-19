Моисеев призвал россиян хранить сбережения в золоте вместо наличных долларов

19 мая 2026, 15:36

Замглавы Минфина Моисеев: сбережения лучше хранить в золоте, а не в долларах

Фото: iStock/JONGHO SHIN

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что россиянам лучше хранить сбережения в золоте, а не в наличных долларах. Он связал рост интереса к такому инструменту с запуском цифровой платформы компании с госучастием «Росвексель» для покупки физических слитков онлайн. Об этом пишет РИА Новости.