«Не даст эффекта»: в РФ оценили предложение о снижении возраста для вступления в брак

Социолог Потуремский: снижение возраста для вступления в брак не даст эффекта
Снижение возраста для вступления в брак в России не будет иметь никакого эффекта. Так считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.
Напомним, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст вступления в брак для улучшения демографической ситуации в стране.
По словам Потуремского, такие меры не принесут никакой пользы. Он считает, что в первую очередь стоит думать о том, что социальные обязательства государства в этом случае существенно возрастут.
«Молодая семья без жилплощади, работы, квалификации во многом будет обречена на то, чтобы оказаться в непростой жизненной ситуации», — заключил Потуремский в разговоре с «Вечерней Москвой».
При этом глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила Москве 24, что снижение возраста вступления в брак может лишить россиян детства и возможности быть образованными.
«Согласно Конституции, социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование. Школу оканчивают в 17 лет, а ребенком человек считается до 18, и социальные гарантии семья получает до его совершеннолетия», — напомнила парламентарий.
В этой связи она призвала оставить россиянам возможность быть детьми до 18 лет и получать высшее образование. Оптимальным возрастом для вступления в брак и создания семьи являются студенческие годы, уверена Останина.