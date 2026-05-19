«Не даст эффекта»: в РФ оценили предложение о снижении возраста для вступления в брак

19 мая 2026, 14:51

Социолог Потуремский: снижение возраста для вступления в брак не даст эффекта

Снижение возраста для вступления в брак в России не будет иметь никакого эффекта. Так считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.





Напомним, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст вступления в брак для улучшения демографической ситуации в стране.



По словам Потуремского, такие меры не принесут никакой пользы. Он считает, что в первую очередь стоит думать о том, что социальные обязательства государства в этом случае существенно возрастут.





«Молодая семья без жилплощади, работы, квалификации во многом будет обречена на то, чтобы оказаться в непростой жизненной ситуации», — заключил Потуремский в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Согласно Конституции, социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование. Школу оканчивают в 17 лет, а ребенком человек считается до 18, и социальные гарантии семья получает до его совершеннолетия», — напомнила парламентарий.