Жительница Новосибирска одержала победу на конкурсе «Мировая модель» в Москве

19 мая 2026, 15:19

Фото: iStock/JadeThaiCatwalk

Юлия Симак из Новосибирска победила на конкурсе «Мировая модель» в Москве. Корону 35-летняя сибирячка получила из рук стилиста Сергея Зверева.





В разговоре с Om1 Новосибирск Симак рассказала, что свой путь в моделинге она начала три года назад с телепроекта «Ты — топ-модель!». После этого она окончила модельную школу в Новосибирске и продолжила участие в конкурсах красоты.





«Я долго мечтала о Москве. Там совершенно новый уровень и возможности. Я решилась участвовать в конкурсе «Мировая модель» в последний момент, и на подготовку почти не оставалось времени. На шоу было три выхода и три образа: презентация себя и своего города, творческий выход и вечерний образ», — поделилась модель.