Молдаване заявили, что после спектакля с Паниным* Кишинев придется отмывать святой водой
Молдаване негативно отнеслись к предстоящему спектаклю с участием актера Алексея Панина* в Кишиневе. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости, ознакомившийся с реакцией местных жителей в соцсетях.
Постановка «Скамейка», где Панин* исполняет главную роль, запланирована на 16 октября в Национальном театре оперы и балета имени Марии Биешу. Зрителям предлагают билеты в ценовой категории от 17,5 до 40 долларов. По словам организаторов мероприятия, спектакль станет «честным разговором о надежде начать все заново».
Примечательно, что в сентябре 2023 года эту постановку отменили в Эстонии и Латвии. Существует вероятность, что та же участь постигнет спектакль и в Молдавии, так как местные жители весьма эмоционально отреагировали на афишу. Один из комментаторов написал в запрещенной соцсети, что «потом весь Кишинев надо будет поливать святой водой 40 дней».
*Физическое лицо, признанное иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга