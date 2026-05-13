Режиссер Питер Джексон получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
Создателя кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона удостоили почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля за вклад в киноискусство. Об этом пишет агентство Reuters.
Торжественное открытие 79‑го Каннского кинофестиваля состоялось 12 мая во Франции. В конкурсной программе представили 22 фильма от европейских, азиатских и американских режиссеров. При этом в списке отсутствуют голливудские блокбастеры. Дирекция смотра во главе с Ирис Кноблох и Тьерри Фремо в этом году сделала ставку на авторское кино, объединив в программе как признанных мастеров, так и дебютантов.
Награду Питеру Джексону вручил актер Элайджа Вуд. Именно он сыграл главного героя в фэнтезийной саге постановщика, которая принесла ему мировую славу.
