Молдавия впервые за 30 лет не будет транслировать пасхальную службу

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Государственное телевидение Молдавии впервые за 30 лет не будет транслировать в прямом эфире пасхальную службу в кафедральном соборе Кишинёва. Об этом в свлём Telegram-канале написал мэр города Ион Чебан.
Отмечается, что речь идёт о государственном телеканале Moldova-1, который не будет показывать трансляцию службы.
Чебан подчеркнул, что городские власти будут своими силами организовывать онлайн-трансляцию главного богослужения на страницах мэрии в соцсетях. Также глава города пригласил все желающие телеканалы к сотрудничеству и пообещал бесплатно подключить их к трансляции.
Ранее в этот день сообщалось, что глава Молдавии Майя Санду провела встречи с митрополитом Кишинёва и всея Молдовы Владимиром и с митрополитом Бессарабии Петром. Они обсудили предстоящие пасхальные праздники. Политик призвала митрополитов способствовать сохранению мира во всём мире.
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Чебан подчеркнул, что городские власти будут своими силами организовывать онлайн-трансляцию главного богослужения на страницах мэрии в соцсетях. Также глава города пригласил все желающие телеканалы к сотрудничеству и пообещал бесплатно подключить их к трансляции.
Ранее в этот день сообщалось, что глава Молдавии Майя Санду провела встречи с митрополитом Кишинёва и всея Молдовы Владимиром и с митрополитом Бессарабии Петром. Они обсудили предстоящие пасхальные праздники. Политик призвала митрополитов способствовать сохранению мира во всём мире.
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Анастасия Чинкова