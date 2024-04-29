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Жителей Молдавии призвали воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 мая во избежание штрафов. Такое заявление сделал глава полиции страны Виорел Чернэуцану.
При этом молдавская оппозиция ранее пригласила жителей принять участие в марше Победы 9 мая.
В настоящее время в стране действует запрет на продажу, хранение, производство и ношение георгиевской ленты, которая является «символом агрессии». Данный запрет закреплён на законодательном уровне. В случае нарушения закона последуют санкции, отметил глава полиции.
Напомним, что запрет георгиевской ленты, а также символов V и Z вступил в силу в Молдавии 20 апреля 2023 года. Отмечается, что наказание за нарушение последует только в том случае, если символика будет использована для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать факт одного из этих нарушений должна будет полиция.
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В настоящее время в стране действует запрет на продажу, хранение, производство и ношение георгиевской ленты, которая является «символом агрессии». Данный запрет закреплён на законодательном уровне. В случае нарушения закона последуют санкции, отметил глава полиции.
Напомним, что запрет георгиевской ленты, а также символов V и Z вступил в силу в Молдавии 20 апреля 2023 года. Отмечается, что наказание за нарушение последует только в том случае, если символика будет использована для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать факт одного из этих нарушений должна будет полиция.
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Анастасия Чинкова