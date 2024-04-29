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Жителей Молдавии призвали воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 мая

Глава полиции Молдавии напомнил о штрафах за ношение георгиевской ленты 9 мая
29 апреля 2024, 16:52
Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

Жителей Молдавии призвали воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 мая во избежание штрафов. Такое заявление сделал глава полиции страны Виорел Чернэуцану.
При этом молдавская оппозиция ранее пригласила жителей принять участие в марше Победы 9 мая.

В настоящее время в стране действует запрет на продажу, хранение, производство и ношение георгиевской ленты, которая является «символом агрессии». Данный запрет закреплён на законодательном уровне. В случае нарушения закона последуют санкции, отметил глава полиции.



Напомним, что запрет георгиевской ленты, а также символов V и Z вступил в силу в Молдавии 20 апреля 2023 года. Отмечается, что наказание за нарушение последует только в том случае, если символика будет использована для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать факт одного из этих нарушений должна будет полиция.

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#молдавия
#георгиевская лента
#запрет
#штраф
#9 мая
Умер актер из фильма «Покаяние» Тристан Саралидзе
29 апреля 2024, 17:54

Фото: iStock/jorgeantonio

Грузинский актер Тристан Саралидзе скончался в возрасте 68 лет. Об этом информирует телеканал Rustavi2 со ссылкой на близких актера.
Саралидзе исполнил знаменитую роль докладчика на балконе в культовом фильме режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Причина смерти актера не уточняется.

По информации источника, Саралидзе долгое время боролся с тяжелой болезнью.

В 1984 году актер снялся в советском фильме «Приказано взять живым». В 2003 году Саралидзе исполнил роль Арсена в литовско-российском сериале «Литовский транзит».

Ранее сообщалось, что на 49-м году жизни умер актёр театра и кино, заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко. Причина смерти также не разглашается.

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#смерть
#сериал
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В Волоколамске свыше сотни человек приняли участие в субботнике
29 апреля 2024, 15:21

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Сотни волоколамцев присоединились к Всероссийскому субботнику. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Во всероссийском субботнике 27 апреля принимали участие школьники, активисты, сотрудники администрации и волонтеры.

«В Волоколамском округе для уборки в рамках субботника выбрано несколько десятков локаций на территории всего муниципалитета. Это придомовые территории, общественные пространства, скверы, парки, центральные улицы населённых пунктов. Трудовые коллективы приводили в порядок территории около своих организаций, а также проводили уборку на рабочих местах», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что у школ совместно родителями и педагогами дети высаживали саженцы деревьев. Также в городе провели «Чистый забег» в городском парке.

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#саженцы
#активисты
#волоколамск
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Представители Подмосковья стали призерами хакатона ЦФО по искусственному интеллекту
29 апреля 2024, 14:53

Фото: пресс-служба «Россия – страна возможностей»

Трое жителей Московской области стали призерами хакатона по искусственному интеллекту в Центральном федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».
Награждение победителей состоялось в Москве. По итогам соревнования 15 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 000 000 рублей.

«Кейс «Интеллектуальный анализатор обратной связи студентов» был посвящен разработке прототипа системы для интеллектуального анализа обратной связи студентов. Второе место заняла команда «ALT F4», в состав которой вошли Илья Гринюк из Балашихи и Артем Селезнев из Мытищ. В кейсе «Второй пилот для куратора / специалиста поддержки» участники разрабатывали чат-бот поддержки. Второе место заняла команда «16K20», в состав которой вошел Виталий Клементьев из Королева», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что все участники проекта получили возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям. Кроме для реализации своих проектов ребята уже нашли партнеров для дальнейшего развития.

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#конкурс
#соревнования
#фонд
#искусственный интеллект
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В деле об убийстве журналиста Листьева была допущена ошибка, но его всё ещё можно раскрыть
Скуратов: Дело об убийстве журналиста Листьева всё ещё можно раскрыть
29 апреля 2024, 13:32

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В деле об убийстве журналиста Владислава Листьева были допущены ошибки, однако, его всё ещё можно раскрыть, об этом заявил бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов в интервью для Аналитического центра ТАСС.
«Были вопросы, связанные с некой, ну что ли, даже недобросовестностью работников, в особенности оперативных служб, когда утекала информация из следственно-оперативной группы. Я даже потом видел, какие документы утекали», — отметил Скуратов.

По его мнению, дело Листьева всё ещё может быть раскрыто.

Напомним, 1 марта 1995 года Листьев поздно возвращался домой. Журналист зашёл в подъезд, где в него дважды выстрелил неизвестный. От полученных травм Листьев скончался на месте.

Спустя практически 30 лет ни исполнителей, ни заказчиков убийства найти не удалось.

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#убийство
#журналист
#следствие
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Юрист Селезнева объяснила, что делать в случае отказа от наследства
29 апреля 2024, 12:37

Фото: istockphoto / Thitiphat Khuankaew

Юрист Елизавета Селезнева рассказала, что делать в ситуациях, когда наследники отказываются от положенного им имущества.
Наследник может отказать от наследства в пользу другого лица, когда долги наследодателя превышают стоимость имущества или наследник не может погасить задолженность.

«Споры и тяжбы за наследство между родственниками умершего — не редкость. Бывают сложные случаи, разбирательства по которым тянутся не один месяц. Скажем, гражданка завещала свой дом младшему сыну, но забыла прописать в завещании участок. Теперь на него претендует старший сын, который в ссоре с младшим. Такие разбирательства отнимают у людей время, нервы и деньги. Если вы морально или материально не готовы вступить в длительный и изматывающий судебный конфликт за спорное наследство, то, возможно, правильно будет отказаться от наследства в пользу другого лица», — поделилась юрист в беседе с RuNews24.ru.

Она добавила, что если человек наследует бизнес своего родственника, но не намерен заниматься предпринимательской деятельностью, то он также имеет право отказаться от него и не закрывать обязательства по налогам умершего.

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#деньги
#бизнес
#конфликт
#юрист
#долги
#право
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Рыбак обнаружил «вражеский дрон», который оказался коптером съёмочной группы
29 апреля 2024, 12:20

Фото: iStock/valio84sl

Рыбак обнаружил «вражеский дрон-разведчик», который оказался коптером съёмочной группы режиссёра Егора Кончаловского. Об этом пишет Mash.
Инцидент произошёл в районе санатория МВД в Одинцовском районе Москвы. Мужчина сообщил о находке спецслужбам. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оцепили место и изъяли находку.

В результате выяснилось, что коптер принадлежит съёмочной группе. Аппарат за 1,7 миллион рублей потеряли в конце февраля текущего года во время съёмок фильма «Авиатор». Было объявлено вознаграждение.

Полиция передала съёмочной группе потерянный коптер, однако деньги рыбак не получил.

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#рыбаки
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#кино
#съёмки
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«С новыми знакомствами придёт и важный опыт»: Гороскоп С 29 апреля по 5 мая
29 апреля 2024, 12:20

Фото: iStock/Peach_iStock

На неделе с 29 апреля по 5 мая всем знакам зодиака благоприятно заводить знакомства. Вместе с новыми людьми придёт и новый важный опыт. Лучше не лениться и быть активными. В деловой сфере нужен компромисс. Необходимо опираться на уже имеющийся опыт и достижения. В любви главными будут чувства. Надо к себе прислушаться и не упустить момент. В вопросах здоровья необходимо отдохнуть и выспаться.
Помимо общего напутствия, астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овен успешно реализует дела и сможет насладиться хорошим результатом. У него появятся покровители.

Тельцу надо проявить заботу о близких. Больше сил желательно потратить на домашние дела.

Близнецов ждёт признание заслуг. У них возрастёт авторитет и уважение среди коллег.

Раку надо сконцентрировать внимание на духовные ценности. У него проявится благородство натуры и желание жить правильно в соответствии со своими идеалами.

Лев почувствует потребность в более серьёзных отношениях. Он может познакомиться с будущим партнёром.

У Девы улучшится настроение и самочувствие. Она станет популярнее и счастливее.

Весы с энтузиазмом могут взяться за новый проект. Им благоприятно планировать и быть целеустремлёнными.

Скорпиону нужно заняться любимым делом и быть вдохновлённым. Важно следовать своим желаниям.

У Стрельца великолепный период для любви и романтики. Его жизнь улучшится, будет больше радости.

Козерог будет доволен своим финансовым положением. Он сможет себе позволить долгожданные приобретения.

Водолей станет более уверенным в себе и ощутит прилив жизненных сил. Ему надо самому себя хвалить и избегать самокритики.

Рыбам нужно остановиться и насладиться моментом. То, что ранее им было не доступно, станет реальнее. У них откроются новые возможности.

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#астролог
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Что ждёт россиян в мае 2024 года: Навоз, дорогое вино, пропавшие без вести и коллекторы
С 1 мая в России стоимость вина возрастёт из-за ставки акцизов
29 апреля 2024, 12:14

Фото: iStock/ilkercelik

В мае 2024 года в России вступает в силу ряд новых законов.
Подробнее о каждом из них расскажет редакция «Радио 1».

Дети с редкими заболеваниями быстрее получат медпомощь


С 1 мая 2024 года детям с редкими заболеваниями будут быстрее предоставлять медицинскую помощь. Согласно закону, страдающие редкими заболеваниями дети смогут оперативнее получать лекарства из резерва фонда «Круг добра». Теперь с момента подачи заявления до получения лекарственных препаратов будет проходить не более шести рабочих дней. Ранее процедура занимала 24 рабочих дня.

Поступить на целевое обучение будет проще


С 1 мая 2024 года студенты смогут подать заявку на целевое обучение при помощи портала «Работа России». Будущие работодатели будут выкладывать там объявления о наборе.

Заказчик (компания) будет обязан прописать в договоре свои обязательства перед подопечным – оплата жилья, материальная поддержка и гарантии трудоустройства с указанием места работы. Студент же обязуется полностью освоить образовательную программу для дальнейшей работы в компании.

Однако, компания имеет право установить требования к успеваемости студента. Если будущий сотрудник будет плохо учиться — компания сможет урезать сумму поддержки.

Коммунальных должников защитят от коллекторов


С 3 мая 2024 список граждан, которые не могут уступать право по возврату долгов за коммунальные услуги, расширят.

В том числе, в перечень внесут наймодателей жилого помещения по договору соцнайма, по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда, а также найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Если эти лица захотят продать долги по ЖКУ коллекторам, сделки признают ничтожными.

Россиян начнут штрафовать за неправильное обращение с навозом


С 3 мая 2024 года вступают в силу штрафы за неправильное хранение, транспортировку и реализацию удобрений из экскрементов животных.

Штрафные санкции для должностных лиц составят 30-40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 60 тысяч, для компаний – от 250 до 350 тысяч рублей. При этом юридическим лицам и ИП также может грозить приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Если же неправильное хранение навоза нанесло вред людей, животным или окружающей среде — штрафы для всех категорий лиц возрастут кратно.

Родных пропавших без вести россиян обяжут проходить геномную регистрацию


С 15 мая 2024 года россиян, родственники которых числятся пропавшими без вести, геномную регистрацию. К ним относятся родители, дети, а также родные братья и сёстры.

Хранить результаты проведённой экспертизы будут на протяжении 70 лет, либо пока пропавшего человека не найдут.

Осуждённых обяжут платить за доследственные проверки


С 15 мая 2024 года осуждённые будут обязаны покрывать расходы, которые несут правоохранительные органы при ведении доследственных процессуальных действий, включая проверку сообщения о преступлении.

Подача уведомлений о ведении бизнеса


С 31 мая 2024 года в России запустят единый реестр уведомлений о предпринимательской деятельности. В него автоматически будут попадать данные из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Предпринимателям больше не придётся вносить обновлённые данные в ЕГРЮЛ и ЕГРИП вручную, они будут обновляться автоматически.

Цены на вино возрастут


С начала мая в России увеличатся цены на импортный алкоголь. Ставка акциза на российские игристые вина вырастет с 45 рублей за литр до 119 рублей. При этом акциз на импортные вина достигнет 141 рубля. Для тихих вин акциз вырастет с 34 рублей до 108 рублей.

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#закон
#вино
#жку
#образование
#бизнес
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В Подмосковье на майские праздники ожидается третий уровень пожарной опасности
29 апреля 2024, 11:21

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Комлесхоз назвал прогноз пожарной опасности в лесах Московской области на 29-30 апреля и 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В регионе в конце апреля ожидается ожидается II класс пожарной опасности.

«1 мая на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс пожарной опасности. Сегодня и в ближайшие дни воздух прогреется до 17-20С, ночью температура опустится до 10-12С. Синоптики обещают небольшую облачность, без осадков», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что если вы заметили возгорание необходимо сообщить о нём по номеру горячей линии лесной охраны или службу 112.

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#синоптики
#температура
#воздух
#пожарная безопасность
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