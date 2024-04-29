В Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты

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Молдавские суды начали отменять штрафы за ношение георгиевской ленты, при этом полиция страны продолжает угрожать жителям санкциями. Об этом глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович сообщил в своём Telegram-канале.
Ранее в этот день глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану направил предупреждение жителям республики, в котором призывает воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 Мая во избежание штрафа. Он подчеркнул, что в стране на законодательном уровне действует запрет на продажу, хранение, производство и ношение ленты, которая, по его словам, является «символом агрессии».
Петрович подчеркнул, что судебными инстанциями страны не было принято ни одного протокола, касающегося георгиевской ленты. А в настоящее время идёт процесс отмены административных протоколов по этому делу.
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