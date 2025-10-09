Стало известно, когда в Москве выпадет первый снег

09 октября 2025, 16:10

Синоптик Шувалов: снег может выпасть в Москве уже в конце октября

Фото: iStock/VvoeVale

Снег может выпасть в столичном регионе в последние дни октября, однако пока прогнозы делать рано. Об этом рассказал синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов.





По его словам, точные прогнозы можно делать только на неделю вперёд, поэтому точное количество осадков и их фаза пока неизвестны.





«Говорить о большом количестве осадков до конца месяца не представляется возможным. Прогнозы по осадкам всегда обладают большей достоверностью только на ближайшие 3−5 дней», — сказал Шувалов «Известиям».

«Наиболее вероятно, что снег появится на картах погоды в последнюю пятидневку октября», — заключил Шувалов.