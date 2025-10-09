Стало известно, когда в Москве выпадет первый снег
Синоптик Шувалов: снег может выпасть в Москве уже в конце октября
Снег может выпасть в столичном регионе в последние дни октября, однако пока прогнозы делать рано. Об этом рассказал синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов.
По его словам, точные прогнозы можно делать только на неделю вперёд, поэтому точное количество осадков и их фаза пока неизвестны.
«Говорить о большом количестве осадков до конца месяца не представляется возможным. Прогнозы по осадкам всегда обладают большей достоверностью только на ближайшие 3−5 дней», — сказал Шувалов «Известиям».
В беседе с «Газетой.Ru» синоптик отметил, что в ближайшее время снега в столичном регионе не ожидается, пока будут идти дожди.
«Наиболее вероятно, что снег появится на картах погоды в последнюю пятидневку октября», — заключил Шувалов.