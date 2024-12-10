Подмосковный производитель планирует увеличить экспорт продукции в Саудовскую Аравию

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Один из крупнейших производителей мясной продукции в Московской области — группа компаний «Черкизово» планирует увеличить экспорт своей продукции (мясо птицы и индейки) в Саудовскую Аравию в Саудовскую Аравию. Представители компании приняли участие в деловой миссии российских экспортёров в сфере агропромышленного комплекса (АПК), сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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