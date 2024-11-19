Молодая семья из Долгопрудного приобрела квартиру благодаря жилищной программе

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Семья Хоряковых из Долгопрудного воспользовалась подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей», которая является частью государственной программы «Жилище» Московской области. Благодаря этому семья обзавелась собственной квартирой, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
«Мы выбрали трехкомнатную квартиру в новостройке. К переезду готовимся в следующем году. Рядом с домом будет парк, вся инфраструктура. Да и просто, новое жилье — это всегда новое», — рассказал Иван. возраст до 35 лет; потребность в улучшении жилищных условий (менее 10 квадратных метров на человека); проживание в Московской области (постоянная регистрация); наличие дохода для оплаты 65 % от расчётной стоимости жилья или возможность получения кредита на эту сумму.
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