Молодая учёная приобрела квартиру благодаря «Социальной ипотеке»

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Ученый-ядерщик из Ставропольского края переехала в Подмосковье, узнав о программе «Социальная ипотека», и теперь ей предстоит провести ремонт в своей собственной квартире в Дубне, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
«В моем родном городе проходила акция университета, находящегося в Дубне, и нам рассказывали, что молодые ученые могут в дальнейшем обзавестись жильем. Переехав в Дубну, здесь же я устроилась на работу. Объекты наших исследований клетки человека. Потенциально это может стать огромным вкладом в развитие медицины, вдобавок изучение влияний космических излучений на человека способствует освоению вселенной», — рассказала девушка.
Изначально Дарья жила общежитие, но, подробно изучив условия жилищной программы, решила принять в ней участие.
Программа «Социальная ипотека» была запущена в Подмосковье в 2016 году по инициативе губернатора Московской области. Она предоставляет возможность получить собственное жилье специалистам в различных областях, например, медикам, учителям, молодым учёным и молодым специалистам в области ОПК и тренерам.
Подробную информацию о том, кто может воспользоваться программой и какие условия необходимо выполнить для получения ипотеки, можно найти на официальном сайте Министерство жилищной политики Московской области.
Программа «Социальная ипотека» была запущена в Подмосковье в 2016 году по инициативе губернатора Московской области. Она предоставляет возможность получить собственное жилье специалистам в различных областях, например, медикам, учителям, молодым учёным и молодым специалистам в области ОПК и тренерам.
Подробную информацию о том, кто может воспользоваться программой и какие условия необходимо выполнить для получения ипотеки, можно найти на официальном сайте Министерство жилищной политики Московской области.
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