Реутовский кардиолог Рогова получит жильё по социальной ипотеке

Фото: пресс-службе администрации г. о. Реутов
Врач-кардиолог реутовский поликлиники №2 Елена Рогова получила сертификат на жильё по региональной программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Елена работает в медучреждении два года. Специалист переехала в Реутов из Самарской области.
Как напомнили в администрации, программа действует в Московской области с 2016 года. За это время сертификаты на жильё в Реутове получили 23 специалиста. И врачи, и руководство местных медучреждений отмечают большую пользу программы, которая помогает укомплектовать штат специалистами, переезжающими в муниципалитет из других регионов.
В этом году, помимо Елены, социальной льготой воспользовались ещё три врача наукограда.
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«Я определилась с кардиологией на поздних курсах университета. Это был сложный выбор, но я поняла, что вопросы кардиологии всегда будут актуальны. Наукоград поддерживает медицинских сотрудников и предоставляет им большие возможности для развития», – сказала Рогова.
Как напомнили в администрации, программа действует в Московской области с 2016 года. За это время сертификаты на жильё в Реутове получили 23 специалиста. И врачи, и руководство местных медучреждений отмечают большую пользу программы, которая помогает укомплектовать штат специалистами, переезжающими в муниципалитет из других регионов.
В этом году, помимо Елены, социальной льготой воспользовались ещё три врача наукограда.
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Лора Луганская