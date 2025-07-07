«Первая леди Курска»: что за девушка первой прибыла к телу покончившего с собой Романа Старовойта

07 июля 2025, 19:29

Раскрыта личность девушки, прибывшей на опознание тела Романа Старовойта

Роман Старовойт (фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

В понедельник стало известно, что отстранённый от должности главы Минтранса России, бывший губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой. Ему было 53 года.





Одной из первых на место обнаружения тела чиновника прибыла молодая девушка, которую сначала СМИ представили как его ассистента. Позднее выяснилось, что она была его возлюбленной.



На опубликованных в различных Telegram-каналах роликах видно, как девушка рыдала около автомобиля, в котором лежало бездыханное тело её избранника.



Речь идёт о Полине Корнеевой. В 2023 году в Сети ходили слухи о её скорой свадьбе со Старовойтом, который на тот момент был главой Курской области. Жители региона тогда стали называть девушку «первой леди Курска».



Полина Корнеева на месте обнаружения тела Романа Старовойта (фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Корнеева закончила Курский государственный медицинский университет. Красный диплом выпускнице вручал лично Старовойт.





«Для меня огромная честь сегодня разделить этот праздник. Во время вашей учёбы весь мир столкнулся с беспрецедентной пандемией. И мы вместе с вами учились бороться с этой болезнью. Вы, не боясь ничего, вступали в красную зону, оказывали помощь и делали всё, чтобы ушла эта болезнь. Хочу в вашем лице поблагодарить родных, близких за ту помощь и поддержку, которую они оказывали вам во время учёбы», – произнёс чиновник на выпускном.