Новый глава Минтранса РФ сделал заявление об умершем Романе Старовойте

10 июля 2025, 10:37

Никитин назвал покончившего с собой экс-министра Старовойта достойным человеком

Роман Старовойт (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Андрей Никитин, сменивший Романа Старовойта на посту главы Минтранса, охарактеризовал покончившего с собой чиновника как достойного человека. Его слова о покойном были опубликованы в Telegram-канале Shot.





Журналистка издания попросила Никитина поделиться воспоминаниями о бывшем коллеге. Министр ответил, что выразил соболезнования всего 15 минут назад.

«Я запомнил его как достойного человека», — отметил Никитин.