Новый глава Минтранса РФ сделал заявление об умершем Романе Старовойте

Никитин назвал покончившего с собой экс-министра Старовойта достойным человеком
Роман Старовойт (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Андрей Никитин, сменивший Романа Старовойта на посту главы Минтранса, охарактеризовал покончившего с собой чиновника как достойного человека. Его слова о покойном были опубликованы в Telegram-канале Shot.



Журналистка издания попросила Никитина поделиться воспоминаниями о бывшем коллеге. Министр ответил, что выразил соболезнования всего 15 минут назад.

«Я запомнил его как достойного человека», — отметил Никитин.
Ранее сообщалось, что экс-супруга Старовойта была замечена на церемонии прощания, прибыв вместе с двумя дочками. При этом нынешняя возлюбленная процессию не посетила. В числе пришедших также оказались вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр промышленности Антон Алиханов, глава Минсельхоза Оксана Лут, новый министр транспорта Андрей Никитин и другие высокопоставленные чиновники.
Анастасия Хохлова

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