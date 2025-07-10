Новый глава Минтранса РФ сделал заявление об умершем Романе Старовойте
Никитин назвал покончившего с собой экс-министра Старовойта достойным человеком
Андрей Никитин, сменивший Романа Старовойта на посту главы Минтранса, охарактеризовал покончившего с собой чиновника как достойного человека. Его слова о покойном были опубликованы в Telegram-канале Shot.
Журналистка издания попросила Никитина поделиться воспоминаниями о бывшем коллеге. Министр ответил, что выразил соболезнования всего 15 минут назад.
«Я запомнил его как достойного человека», — отметил Никитин.Ранее сообщалось, что экс-супруга Старовойта была замечена на церемонии прощания, прибыв вместе с двумя дочками. При этом нынешняя возлюбленная процессию не посетила. В числе пришедших также оказались вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр промышленности Антон Алиханов, глава Минсельхоза Оксана Лут, новый министр транспорта Андрей Никитин и другие высокопоставленные чиновники.