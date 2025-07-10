Элитные авто, скандал и отсутствие 25-летней возлюбленной: как проходит прощание с Романом Старовойтом в Москве, видео
В Москве прощаются с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, ушедшим из жизни 7 июля. Церемония проходит в Центральной клинической больнице, где уже собрались близкие, друзья и коллеги политика. Кто пришел проводить чиновника в последний путь и что известно о его молодой избраннице, расскажет «Радио 1».
Прощание с Романом Старовойтом в Москве: хронология, кадрыС 9:00 желающие проститься начали входить в ритуальный зал. Бывшая жена Романа Старовойта с дочерьми приехала на церемонию. С самого начала прощания они сидят возле гроба. Напомним, Старовойт развёлся с женой Светланой в 2021 году, в браке родилось две дочки, младшей Анастасии сейчас 15 лет, старшей Ангелине — 18.
Территория морга находится под охраной полиции. На парковке перед ЦКБ выстроились автомобили премиум-класса: черные Mercedes-Benz, BMW и несколько Rolls-Royce. Среди них выделялся белый Bentley, якобы принадлежащий близкому другу покойного.
Церемония проходит у здания Центральной клинической больницы в Москве. После прощания гроб с телом Романа Старовойта будет перевезен в Санкт-Петербург, где он провел много лет своей жизни и начинал свою карьеру. У бывшего чиновника в городе остались две роскошные квартиры: одна расположена в самом центре на Адмиралтейской набережной, а другая находится на Малоохтинском проспекте с видом на Неву.
Среди прибывших новый глава Минтранса Андрей Никитин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр культуры Ольга Любимова и министр цифрового развития Максут Шадаев. Очередь на прощание уже достигла почти 30 метров.
Скандал на прощании со СтаровойтомВ очереди на вход возникли споры между родственниками и коллегами. Один из конфликтов касался порядка прохода в зал: некоторые настаивали на приоритете для близких, что вызвало недовольство других гостей. Пришлось привлекать охрану. Еще один спор разгорелся из-за того, кто должен нести венок от коллектива, в котором работал Старовойт. Два человека претендовали на эту роль, и конфликт чуть не перерос в громкий скандал.
Самоубийство Романа СтаровойтаТело экс-министра было найдено 7 июля в его автомобиле «Тесла» рядом с деревней Раздоры в Одинцовском районе. Предполагаемой причиной самоубийства Романа Старовойта рассматривается возможное уголовное дело. Его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере.
Источники утверждают, что показания о причастности Старовойта к нарушениям в строительстве фортификационных сооружений дали бывший генеральный директор корпорации Владимир Лукин и депутат Максим Васильев, оба из которых находятся под стражей. Следствие также изучает возможную связь Романа Старовойта с нарушениями в закупках медицинских препаратов для больниц региона, а также с неудачной транспортной реформой в Курске.
Молодая избранница Старовойта: кто онаПо информации SHOТ, 25-летняя Полина Копылова занимается модельным бизнесом с 2017 года и активно участвует в местных кастингах. В 12 лет она стала первой вице-мисс конкурса «Маленькая супермодель Курска» и выступала на международном конкурсе «Маленькая супермодель мира» в Греции. С Романом Старовойтом Полина познакомилась в 2021 году. Через год он подарил ей чёрный автомобиль KIA K5.
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Сейчас девушка Старовойта была вынуждена покинуть их дом в Подмосковье и временно остановиться в гостинице. Она уже несколько дней находится в этом месте, так как вся недвижимость, где она проживала, опечатана правоохранительными органами. Полина Копылова изначально планировала переехать к матери на Патрики, но, как сообщают знакомые, и там квартира также оказалась опечатана. Жители Курска рассказывают, что её мама ранее работала на центральном рынке города и торговала одеждой.
В разговоре с близкими Полина утверждает, что не была в курсе дел Романа Старовойта. После его смерти она страдает от бессонницы. Вдобавок к шоку от трагедии и проблемам с жильём, она опасается, что её могут отчислить из ординатуры МНИОИ имени П. А. Герцена, где она обучается на онкоортопеда. Полина также говорит знакомым, что хотела бы вернуться в родной Курск, но ей намекнули, что это может быть небезопасно.