10 июля 2025, 10:38

Роман Старовойт (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

В Москве прощаются с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, ушедшим из жизни 7 июля. Церемония проходит в Центральной клинической больнице, где уже собрались близкие, друзья и коллеги политика. Кто пришел проводить чиновника в последний путь и что известно о его молодой избраннице, расскажет «Радио 1».





Содержание Прощание с Романом Старовойтом в Москве: хронология, кадры Скандал на прощании со Старовойтом Самоубийство Романа Старовойта Молодая избранница Старовойта: кто она

Прощание с Романом Старовойтом в Москве: хронология, кадры

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Скандал на прощании со Старовойтом

Самоубийство Романа Старовойта

Роман Старовойт (Фото: РИА Новости/София Лозгачева)

Молодая избранница Старовойта: кто она

Следователи и девушка Романа Старовойта Полина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)