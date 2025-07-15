Молодая жена совершившего самоубийство Романа Старовойта приехала на кладбище на 9 день после его смерти

15 июля 2025, 12:45

Жена Романа Старовойта Полина Корнеева приехала к нему на кладбище на 9 день

Роман Старовойт (Фото: kremlin.ru)

Молодая жена экс-главы российского Минтранса Романа Старовойта Полина Корнеева приехала к нему на могилу на девятый день после его смерти.