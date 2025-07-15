Молодая жена совершившего самоубийство Романа Старовойта приехала на кладбище на 9 день после его смерти
Молодая жена экс-главы российского Минтранса Романа Старовойта Полина Корнеева приехала к нему на могилу на девятый день после его смерти.
Кадры опубликовало издание StarHit. На них видно, как 25-летняя девушка рыдает, обнимая могилу возлюбленного.
Романа Старовойта нашли мертвым на парковке в Одинцово 7 июля. Тело чиновника обнаружили спустя несколько часов после его отставки с поста. По одной из версий, уход министра из жизни может быть связан с делом о коррупции, связанном с возведением фортификаций в Курской области. Смерть Старовойта стала настоящим шоком для его коллег. В Кремле заявили, что следствие призвано разобраться во всех деталях произошедшего.
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