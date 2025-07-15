Семья ассистентки Старовойта переехала из Курска 2 месяца назад

15 июля 2025, 10:41

Следователи общаются с Полиной К. рядом с местом, где было найдено тело экс-министра Минтранса Романа Старовойта (Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский)

Семья Полины, ассистентки экс-главы Минтранса Романа Старовойта, переехала из квартиры в Курске два месяца назад. Об этом рассказали РИА Новости бывшие соседи девушки.





Напомним, что Полина одна из первых прибыла на место, где было обнаружено тело Старовойта, а после она присутствовала нам похоронах бывшего министра.

«Уже давненько их дома нет... Вещи они свои вывозили из квартиры, обуви нет… Они здесь были… <…> Месяца два назад точно», — рассказал живущий в соседней квартире мужчина.

«Мы знаем, что у них были отношения. Кто-то видел, лично я нет, не видела», — ответила соседка Полины.

«Она в меде училась, по-моему, с красным дипломом оканчивала. <…> хорошая девчонка, не какая-то там разбалованная», — сообщили соседи.