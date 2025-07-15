Семья ассистентки Старовойта переехала из Курска 2 месяца назад
Семья Полины, ассистентки экс-главы Минтранса Романа Старовойта, переехала из квартиры в Курске два месяца назад. Об этом рассказали РИА Новости бывшие соседи девушки.
Напомним, что Полина одна из первых прибыла на место, где было обнаружено тело Старовойта, а после она присутствовала нам похоронах бывшего министра.
«Уже давненько их дома нет... Вещи они свои вывозили из квартиры, обуви нет… Они здесь были… <…> Месяца два назад точно», — рассказал живущий в соседней квартире мужчина.В СМИ писали о том, что Полина состояла в отношениях со Старовойтом, и даже, по некоторой информации, они готовились к свадьбе. Жильцы дома также считают, что бывший министр и девушка встречались.
«Мы знаем, что у них были отношения. Кто-то видел, лично я нет, не видела», — ответила соседка Полины.Также знающие семью жители дома утверждают, что Полина была нормальной девушкой.
«Она в меде училась, по-моему, с красным дипломом оканчивала. <…> хорошая девчонка, не какая-то там разбалованная», — сообщили соседи.Напомним, что Роман Старовойт был освобождён от должности министра транспорта 7 июля. Позднее в тот же день тело экс-главы Минтранса было найдено в траве недалеко от парковки в Одинцовском городском округе Московской области. Официальный версия смерти, по данным СК, — самоубийство.