Молодежь приглашают к участию в Международном конкурсе «Вместе против коррупции!»
Генеральная прокуратура Российской Федерации проводит Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».
Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик». Рисунки и плакаты принимаются в формате А3, первые должны быть выполнены ручным способом, а вторые — графическим. Видеоролики допускаются в формате mp4 с разрешением не более 1920×1080 пикселей и объемом до 300 Мб.
Участников разделили на две возрастные группы — от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет. Подать заявку можно на сайте www.anticorruption.life. На портале также можно ознакомиться с правилами проведения конкурса на всех официальных языках ООН. Прием работ продлится до 1 октября 2026 года.
Подведение итогов конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.
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