Начался приём заявок на два конкурса по сохранению исторической памяти
Национальный центр исторической памяти при Президенте России проводит серию мероприятий по сохранению исторической памяти и увековечению жертв геноцида советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.
Центр организует Всероссийский конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации. Мероприятие включает 12 номинаций. Участники представляют авторские проекты по всем периодам истории России. Организация принимает заявки на участие в конкурсе с 12 июня по 9 октября 2026 года.
Кроме того, центр проводит Международный конкурс «Общая память. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны». Участники проекта восстанавливают биографии людей, которые пострадали от геноцида нацистов и их пособников, пережили оккупацию, плен, принудительный труд и карательные акции.
Авторы работ сосредотачиваются на личных историях, через которые они передают внутреннюю силу и стойкость выживших. Заявки на участие в этом конкурсе принимаются с 22 июня по 25 сентября 2026 года.
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