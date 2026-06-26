Стартовал приём заявок на международную конкурс-премию уличной культуры «КАРДО»

26 июня 2026, 15:44

Фото: iStock/Alessandro Biascioli

Открыта регистрация участников девятого сезона Международной конкурс-премии «КАРДО» (проект президентской платформы «Россия – страна возможностей»). Об этом проинформировали в пресс-службе мероприятия.