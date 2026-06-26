Стартовал приём заявок на международную конкурс-премию уличной культуры «КАРДО»
Открыта регистрация участников девятого сезона Международной конкурс-премии «КАРДО» (проект президентской платформы «Россия – страна возможностей»). Об этом проинформировали в пресс-службе мероприятия.
Премия «КАРДО» — это уникальное событие, которое признано первым в мире конкурсом, объединяющим уличную культуру и спорт. В состязаниях могут участвовать как любители, так и профессионалы из разных уголков России и зарубежья. Теперь возрастной порог для участников снижен до 14 лет.
Программа мероприятия этого года будет включать пять ключевых направлений: соревнования по уличной культуре и спорту, видеофестиваль, премию за вклад в индустрию, конкурс общественных инициатив и конкурс молодых дизайнеров уличной одежды. В спортивной части будут представлены 13 дисциплин: BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг, фриран и роллерблейдинг, который станет новой номинацией.
В девятом сезоне организаторы ввели любительскую и профессиональную лиги, доступные как в онлайн, так и в офлайн-формате. Профессиональная лига реализуется при поддержке ведущих спортивных федераций.
Победители получат денежные вознаграждения, возможность обучения и наставничества, информационную поддержку и станут претендентами на гранты до 1,5 млн рублей от программы «Росмолодёжь.Гранты». Финал конкурса состоится на международном гранд-финале «КАРДО», который ежегодно собирает тысячи участников и зрителей. Заявки можно подать до 15 июля на сайте премии.
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