Семьи из 85 регионов России примут участие в финале конкурса «Это у нас семейное» с 5 по 8 июля
5-8 июля 2026 года в Мастерской управления «Сенеж» пройдет финал конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
В конкурсе примут участие 330 семейных команд из 85 регионов России, что составляет более 2 тысяч человек в возрасте от 5 до 86 лет. Эти дни будут посвящены борьбе за 60 сертификатов по 5 миллионов рублей, которые можно будет использовать на улучшение жилищных условий. Имена победителей станут известны в День семьи, любви и верности.
Второй сезон конкурса «Это у нас семейное» посвящён культурному коду России. Все дни участники будут погружаться в изучение традиций страны и её регионов. 5 июля состоится торжественная церемония открытия, приуроченная к Году единства народов России. В этот день пройдёт парад-шествие, где семьи в национальных костюмах объединятся в хороводе, а также фестиваль «Гастрономическая Россия» с блюдами разных народов.
С 6 по 7 июля семьи будут выполнять разнообразные задания, требующие не только знаний и смекалки, но и слаженной работы детей и родителей, а также умения слышать и понимать друг друга.
8 июля, в День семьи, любви и верности, состоится заседание Наблюдательного совета проекта и церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ. 60 семей-победителей получат сертификаты по 5 миллионов рублей на покупку жилья или оплату ипотеки. Все 330 семей-финалистов получат возможность отправиться в семейные путешествия.
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