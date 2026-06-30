Семьи из 85 регионов России примут участие в финале конкурса «Это у нас семейное» с 5 по 8 июля

30 июня 2026, 17:50

В финале конкурса «Это у нас семейное» примут участие семьи из 85 регионов РФ

Фото: iStock/SewcreamStudio

5-8 июля 2026 года в Мастерской управления «Сенеж» пройдет финал конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».