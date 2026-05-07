В Госдуме предложили раздать скопившийся на складах сыр многодетным и малоимущим
В Госдуме предложили не уничтожать скопившийся на российских складах сыр, а продать его с большими скидками, а часть бесплатно раздать нуждающемуся населению. С такой инициативой выступил депутат нижней палаты Николай Арефьев.
Напомним, на сегодняшний день сырные склады оказались переполнены из-за рекордного объема собственного производства и импорта из Белоруссии.
«Я думаю, что государство не должно лишаться такого огромного количества продуктов, тем более что 70 с лишним тонн сыра — это серьезно: сыр является необходимым продуктом. Конечно, нельзя допустить утилизации», — отметил Арефьев в разговоре с Life.ru.
Депутат считает, что в сложившейся ситуации необходимо найти неосвоенные средства в других сферах и с помощью них компенсировать снижение цен на сыры, чтобы оперативно продать его с существенными скидками через магазины.
Кроме того, Арефьев предложил организовать бесплатную раздачу части запасов сыра через специальные пункты для малоимущих и многодетных семей.
При этом URA.RU пишет, что производителям проще утилизировать скопившийся продукт, поскольку продажа и бесплатная передача товаров с истекшим сроком годности или ухудшившимся качеством запрещена.
«Это могут быть товары, которые не нашли спроса по различным причинам: например, приближается окончание срока годности, возникла незначительная деформация упаковки или овощи не соответствуют эстетическим стандартам», — говорится в материале издания.
Но есть нюанс: продукты, безвозмездно передаваемые на благотворительность, облагаются НДС, а при утилизации товара НДС не начисляется. В итоге продавцам становится невыгодно направлять продукты нуждающимся.