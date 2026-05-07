Российским водителям расширят список оснований для потери прав

07 мая 2026, 07:06

В РФ с 1 марта 2027 года поменяется порядок аннулирования водительских прав

В России с 1 марта 2027 года расширят перечень оснований для аннулирования водительских прав. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы правительства.





Поправки коснутся случаев, когда российское национальное или международное водительское удостоверение признают недействительным.



По действующим в настоящий момент нормам, если во время обязательного планового медосмотра у россиянина находят признаки недуга, который мешает управлять транспортом, его отправляют на дополнительные обследования и лечение. Когда диагноз подтверждается, назначают внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.



