Российским водителям расширят список оснований для потери прав
В РФ с 1 марта 2027 года поменяется порядок аннулирования водительских прав
В России с 1 марта 2027 года расширят перечень оснований для аннулирования водительских прав. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы правительства.
Поправки коснутся случаев, когда российское национальное или международное водительское удостоверение признают недействительным.
По действующим в настоящий момент нормам, если во время обязательного планового медосмотра у россиянина находят признаки недуга, который мешает управлять транспортом, его отправляют на дополнительные обследования и лечение. Когда диагноз подтверждается, назначают внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.
Уже сегодня наличие медицинских противопоказаний или ранее не выявленных ограничений к вождению служит основанием для лишения прав. Однако с изменениями, которые вступят в силу с марта следующего года, правила ужесточатся.
Человеку, получившему уведомление о необходимости внеочередного осмотра, дадут три месяца, чтобы его пройти. Невыполнение этого требования в срок приведёт к тому, что водительское удостоверение признают недействительным и аннулируют.
