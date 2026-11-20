Пожар в московской многоэтажке унес одну жизнь
Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юге Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.
По его информации, возгорание началось в квартире на втором этаже здания на улице Подольских курсантов. Очаг находился на кухне, а огонь распространился на площади около шести квадратных метров. Причина и обстоятельства трагедии пока неизвестны, личность погибшего также устанавливаются.
Ранее сообщалось, что пенсионер погиб при пожаре в деревне Сяськелево Ленинградской области. Возгорание началось в одной из квартир жилого дома. Для его ликвидации на место привлекли сотрудников 42‑й и 43‑й пожарно‑спасательных частей. Специалисты вывели из здания 25 человек по маршевой лестнице.
Медики констатировали смерть 68-летнего мужчины. Сейчас выясняются все детали происшествия.
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