20 ноября 2026, 23:27

На юге Москвы при пожаре в квартире погиб человек

Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юге Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.