В Ленобласти 5 человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП с двумя машинами
Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло столкновение двух иномарок, в результате которого пострадали пять человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Дорожно-транспортное происшествие с участием Kia и Lexus случилось вечером 20 ноября на 16-м километре автомобильной дороги Новая Пустошь — Невская Дубровка. В результате аварии пострадали пять человек.
За рулём Kia находилась женщина 1989 года рождения. В Lexus пострадали водитель — гражданка 1994 года рождения и три пассажирки 1970, 2016 и 2018 годов рождения. По факту происшествия региональная прокуратура начала проверку.
Ранее сообщалось об аварии в Тверской области. Там фура насмерть сбила женщину и влетела в остановку с ребёнком.
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