20 ноября 2026, 22:55

Фото: Прокуратура Ленинградской области

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло столкновение двух иномарок, в результате которого пострадали пять человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.