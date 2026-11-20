Российский подросток устроил стрельбу в школе и попал в лицо сверстнику
В Железногорске задержали 14-летнего подростка, который устроил стрельбу в школе и попал в лицо 13-летнему мальчику. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Курской области.
По версии следствия, все произошло утром 19 ноября. Молодой человек принес в учебное заведение аэрозольное устройство с пиротехническими баллонами. Подробности о состоянии пострадавшего не приводятся. Что именно стало причиной агрессии, также не раскрывается.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК: «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге арестовал всех фигурантов уголовного дела о ночном конфликте в Адмиралтейском районе, сопровождавшемся звуками выстрелов вблизи станции метро «Садовая».
Читайте также: